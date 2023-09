Compromís presenta nova imatge com a govern alternatiu

El portaveu de Compromís a l'Ajuntament de València, Joan Ribó, i la portaveu adjunta, Papi Robles, han presentat el seu “Govern alternatiu” per a la ciutat de València, amb una iconografia pròpia creada pels valencianistes que emula el logotip de l'Ajuntament. Compromís ha reinterpretat el disseny que va elaborar Rafael Raga Montesinos per al cartell de Falles de 1932.

Tots els regidors de Compromís han estat presents en la posada en escena del “Govern alternatiu”, acompanyant els dos portaveus Joan Ribó i Papi Robles, que han detallat el tipus d'oposició que vol fer Compromís en els pròxims quatre anys. Serà, han dit, "una oposició centrada en les propostes i donant la mà per a aprovar qualsevol iniciativa que supose avançar cap a un model de ciutat més verda, europea, oberta i diversa".

El portaveu Joan Ribó ha explicat que "els membres del govern alternatiu tenim l'ambició de treballar des de la suma", però també ha advertit que "PP i Vox conformen un mateix grup a l'Ajuntament de València i, així, serà molt complicat que ens facen propostes amb les quals puguem arribar a acords”.

De fet, Ribó ha recordat que el govern de Compromís va mantindre tot el que els anteriors governs del PP havien fet des del consens i ha posat d'exemple el Pla mobilitat urbana sostenible que va aprovar el govern de Rita Barberá i que Compromís va desenvolupar durant huit anys. Però ha lamentat que la senyora Catalá estiga en la dinàmica de "voler cremar-ho tot".

Ribó ha recordat que, en el govern, "Compromís va demostrar que té un model de ciutat ben definit i premiat per Europa" i ha posat d'exemples la capital verda europea, la reducció del deute, la rehabilitació del Cabanyal, la promoció de la mobilitat sostenible, la fase inicial del Parc Central executada i l'inici de les obres del soterrament de vies. També s'ha referit a la línia 10 del metro, a "l'orgull" d'haver protegit l'horta, i als mercats de proximitat que promou el Pacte de Milà que va signar la nostra ciutat.

Barris en flames

Per la seua banda, Papi Robles ha reiterat que la ciutat de València li queda massa gran a Catalá, “una alcaldessa que té a una gran quantitat de barris manifestant-se i encesos en flames, als quals està donant l'esquena en totes les seues reivindicacions”.

A més, ha lamentat que la seua aspiració de ser la presidenta de la Federació de Municipis i Províncies d'Espanya s'ha vist "truncada", aconseguint "només un simple càrrec de portaveu".

Robles ha explicat que davant d'un govern que està escorat en el radicalisme del PPVox, reaccionari, i que s'ha visibilitzat com un únic grup, que només parla d'assumptes que no interessen la ciutadania, des del “Govern alternatiu” de Compromís volem demostrar que hi ha una alternativa per a continuar fent una ciutat referent. Volem construir, en contraposició a la destrucció que planteja el govern de PPVox.