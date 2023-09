El Consell ampliarà la pròrroga del cànon de l'aigua i en condonarà una part a les llars vulnerables

El Consell aprovarà divendres un decret llei per a prorratejar durant els pròxims 36 mesos el pagament ajornat del cànon de sanejament de l'aigua, que es va retardar durant un any per part de l'anterior Govern del Botànic, i que ara començava a arribar als rebuts de l'aigua. Segons ha anunciat la consellera de Medi Ambient, Aigua i Territori, Salomé Pradas, el pròxim ple de l'executiu autonòmic aprovarà aquest decret llei que permetrà no sols augmentar el prorrateig per a aquest pagament, el doble del previst, sinó que condonarà el 30 % del deute pendent a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat i condonar un 50 % de la quota ajornada als vulnerables severs.

"Ara ens toca arreglar-ho a nosaltres", ha assenyalat Pradas durant la seua compareixença a les Corts, en la qual ha anunciat l'aprovació d'aquest decret llei. Segons ha assenyalat, aquest permetrà ampliar el temps de pagament de les quantitats que havien quedat ajornades en l'últim any durant els següents 36 mesos (tres anys), quantitats que es prorratejaran en les diferents factures. És el doble del temps que estava actualment en marxa. Així mateix, es condonarà el 30 % del deute pendent a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat i un 50 % de la quota ajornada als vulnerables severs.

Fonts dels socialistes han qualificat aquest anunci d'una còpia roïna respecte a la proposta de llei que ells van presentar fa dues setmanes a les Corts. En aquest sentit, els socialistes reclamen ampliar la suspensió del pagament d'aquest tribut fins al 31 de desembre (com s'ha fet amb la rebaixa del 10 % de les taxes i amb la gratuïtat del transport), condonar tot l'import a les persones amb rendes inferiors als 30.000 euros i, per a la resta, ampliar el termini de devolució fins als 60 mesos, quasi el doble del temps que apareixerà en el decret llei del Consell.

Més enllà de les comparacions, el futur decret llei és l'anunci més immediat de tots els que ha fet Pradas durant la seua compareixença al parlament autonòmic, en què ha desplegat el pla d'actuació del seu departament per als pròxims quatre anys. Pradas, que ha intercanviat el valencià i el castellà -l'única dels nou consellers que hi han comparegut- ha anunciat diverses modificacions de lleis relatives al canvi climàtic amb la finalitat de passar de "l'ecologisme de prohibir" al de "la raó", la posada en marxa del Pla d'usos i gestió de l'Albufera, l'impuls a les xarxes de Metrovalencia i els trams d'Alacant i Castelló, així com la reivindicació de l'aigua "per a no patir més retallades injustificades".

"Obrim un nou temps, la nostra política és l'oposada a la de l'esquerra i el canvi es notarà a la Comunitat Valenciana", ha expressat la consellera. Per a això, ha incidit en la revisió de la normativa per a la instal·lació d'inversions perquè "s'ha acabat prohibir per prohibir". "Posarem fi a l'ecologisme de saló per l'ecologisme de la raó", ha afegit per a defensar que la protecció de medi ambient i el creixement econòmic "no són incompatibles".

Canvis de llei

La Llei de canvi climàtic, la d'usos de la muntanya, el PORN del Túria, la LOTUP o una futura llei de parcs naturals apareixen com a punts per a ser modificats per a fer viable aquesta "compatibilitat" amb l'atracció d'inversions. Pradas hi ha afegit, a més, l'elaboració d'una futura llei de costes que servisca per a "exercir al màxim les nostres competències, compatibilitzar-ne els usos i protegir els nostres poblats marítims tradicionals", i que en aquesta s'inclourà una "redefinició" del Pativel. També ha insistit a revisar "amb sensatesa" la Llei de benestar animal.

Però si en alguna cosa ha insistit la consellera és a "eliminar les traves burocràtiques" que "només llasten les oportunitats". D'ací, ha assenyalat els expedients pendents en la instal·lació de plantes renovables (un dels assumptes que més tensió va generar en els últims mesos en l'anterior Botànic), i ha indicat que s'ha establit una única direcció general amb una "unificació de criteri" en les declaracions d'impacte ambiental i paisatge per a acabar "amb les interpretacions contradictòries". "Canviem el 'Go Home' de Compromís al 'Welcome' a la Comunitat Valenciana", ha sentenciat.