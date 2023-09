L'economia alemanya es contraurà enguany el 0,6 %, segons els experts

La recuperació de l'economia alemanya haurà d'esperar. Ni l'activitat industrial ni el consum privat estan progressant al ritme anhelat, després d'entrar el país en recessió tècnica a principis d'enguany i sota els efectes de la persistent inflació. El resultat serà una contracció del producte interior brut (PIB) del 0,6 % per al conjunt d'enguany.

A aquesta conclusió han arribat els principals instituts econòmics del país, les estimacions actualitzades dels quals, presentades dijous, suposen una revisió a la baixa del 0,9 % davant de les que havien formulat la primavera passada.

Alemanya continua sense aconseguir dominar la inflació, que s'estima que se situarà enguany en una mitjana del 6,1 %. Aquest percentatge suposa una millora respecte al que es va marcar a l'inici de 2023, per damunt del 8 %, o el rècord aconseguit l'octubre de l'any passat, sobre el 10 %. Però tot alleujament discorre a un ritme massa lent, la qual cosa llasta el consum privat.

Els pronòstics dels cinc instituts són una espècie de diagnòstic previ sobre el qual l'equip econòmic del canceller Olaf Scholz basa les seues pròpies estimacions i també les seues previsions fiscals. "A la primavera esperàvem una recuperació molt més ràpida del consum i de l'activitat industrial", va afirmar el vicepresident de l'Institut d'Estudis Econòmic (IWH), Oliver Holtemöller.

Els experts coincideixen a albirar una millora a mitjà termini, que es traduirà en un creixement del PIB de l'1,3 % per a 2024, una altra correcció a la baixa, ja que a la primavera es va estimar que se situaria en un 1,5 %. La inflació haurà descendit per a l'any que ve fins a rondar el 2,6 %.

L'única cosa que, a efectes macroeconòmics, continua comportant-se amb una certa solidesa és el mercat laboral. L'índex de desocupació es mantindrà a nivells considerats baixos, amb un 5,3 % per al conjunt d'enguany, segons les actuals projeccions. Hi haurà un lleuger increment en 2024 per a situar-se en el 5,6 %, però no se n'eixirà dels nivells considerats assumibles per a la primera economia europea.

"La feblesa conjuntural ha fet un forat també en el mercat laboral", va destacar en la seua presentació Holtemöller. És una situació paradoxal, ja que pràcticament tots els àmbits industrials pateixen els efectes de la falta de personal. Però mentre persistisca la fase de contracció econòmica, caldrà afrontar aquest increment de la desocupació que, de totes maneres, els instituts qualifiquen de "lleu".