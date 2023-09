Oliva homenatja l'il·lustre Gabriel Ciscar en el 200é aniversari de la seua ominosa condemna a mort

L'Associació Cultural Centelles i Riusech i l'Ajuntament d'Oliva han organitzat un homenatge a Gabriel Ciscar i Ciscar, en complir-se els 200 anys de la signatura, per part del rei Ferran VII, «l'ominós decret que condemnava a mort a qui va ser tres vegades regent d'Espanya», segons ha assenyalat l'entitat cultural en un comunicat.

Gabriel Ciscar, marí, científic i polític liberal, va dedicar l'última part de la seua vida a la política. Va ser un defensor de la llibertat i el constitucionalisme, en oposició al règim absolutista de Ferran VII, un rei que, en aconseguir el poder, va derogar la Constitució i va condemnar els regents, entre els quals estava Ciscar, a la pena de mort en la forca, fent ús d'un decret reservat el 4 d'octubre de 1823.

Per fortuna, i gràcies a l'ajuda d'un general francés, Ciscar va poder salvar la vida i exiliar-se a Gibraltar, ciutat on va morir l'agost de 1829. En 1860, les seues restes van ser traslladades per les seues netes al Panteó de Marins Il·lustres de San Fernando, a Cadis, lloc on reposen actualment.

L'acte cívic tindrà lloc dimecres que ve a la plaça de l'Ajuntament d'Oliva, a les 12 hores, davant del monument a Gabriel Ciscar, i els organitzadors volen que aquest acte es convertisca «en una reivindicació pública del personatge i en favor de la democràcia, la llibertat i els drets humans».

L'esdeveniment comptarà amb la participació de les associacions locals, dels centres escolars i del jove violoncel·lista Àlex Salabert. Com a colofó, els organitzadors depositaran una corona de llorer als peus del monument.