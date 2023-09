Un de cada tres estudiants valencians perd la beca en el seu primer any d’universitat

Un de cada tres estudiants valencians van perdre la beca en el seu primer any d’universitat. Són les dades publicades recentment pel Ministeri d'Educació, que afirmen que, dels 15.341 joves becats, quasi 5.000 van perdre les ajudes públiques per mal rendiment. La xifra ha crescut un 10 % respecte de l’any passat.

La gran majoria de pèrdues van ser per haver suspés més de la meitat de les assignatures, però també va haver-hi alguns que es van quedar sense beca per haver abandonat la carrera, i uns pocs, a qui no se’ls va renovar l’ajuda perquè la situació econòmica de la seua família havia canviat.

Aquesta xifra, realment, està a la cua d’Espanya, ja que en territoris com Aragó i Astúries més del 40 % de l’estudiantat perd les ajudes. Canàries té la taxa més baixa, amb un 28 % d’universitaris que perd les beques.

La Comunitat Valenciana té un dels millors sistemes de beques universitàries d’Espanya, amb 106.203 beneficiaris, en total. És el territori amb més beques juntament amb Andalusia (tot i que té molta menys població). També és un dels territoris que més diners autonòmics destina a beques, amb 23,5 milions d’euros. L’estat hi destina 139 milions.

La majoria d’aquestes beques són de caràcter general (pagament de la matrícula del grau i ajuda per desplaçament), però també hi ha quasi 5.000 beques Erasmus, 1.400 d’excel·lència, 850 per idiomes i altres categories minoritàries. L’alumnat valencià, de fet, pot accedir a dues beques generals, una del Ministeri d’Educació (pagament de la matrícula) i una beca salari de la Generalitat Valenciana, que es filtra per renda, però per a la qual també cal traure una bona nota mitjana. És a dir, una part dels universitaris valencians perceben dues beques si entren dins del nivell de renda i trauen bones notes.

Els menys aplicats

Però no tots els universitaris rendeixen igual el primer any. Segons les dades del ministeri, els estudiants que més assignatures suspenen en primer i perden la beca són els de la branca de Negocis, Administració i Dret (43 %), i els d’Agricultura, Ramaderia i Veterinària, en què el 42 % dels becats es queda sense ajuda per haver suspés la meitat d’assignatures. L’alumnat d’Educació, per contra, és el més aplicat en primer i només el 16 % es queda sense la beca en el primer any.

En les universitats privades la branca amb més pèrdua de beques és Agricultura, Ramaderia i Veterinària, en què el 55 % la perden, seguida, igualment, de Negocis, Administració i Dret (45 %). En Educació la taxa de pèrdua puja al 26 % i és la branca de serveis la que té els estudiants més aplicats.

Si anem a les cinc universitats públiques, la branca també canvia. Els acabats d’entrar-hi i menys estudiosos de la Universitat d’Alacant (UA) són els de la branca d'Enginyeria, Indústria i Construcció (el 44 % perden la beca). En el cas de la Jaume I de Castelló els que més perden la beca es troben en la branca de Ciències (57 %). En la Miguel Hernández d’Elx, són els estudiants d’Informàtica (56 %), però aquesta té dues branques en què els estudiants suspesos i que perden la beca són més de la meitat. Aquestes branques són Enginyeria, Indústria i Construcció i Serveis.

En la Universitat Politècnica de València la taxa d’estudiants que perden la beca baixa molt, i, en primer lloc, se situa Agricultura, amb un 42 %. En la Universitat de València (UV), Serveis és la branca amb més becats que perden l’ajuda, també amb un 42 %. En les cinc universitats valencianes, Educació ocupa el lloc dels estudiants que més aproven les assignatures.

Educació i Ciències Socials, les més becades

La Comunitat Valenciana té 131.949 universitaris matriculats en algun grau. D’aquests, un de cada tres rep alguna beca, és a dir, 41.563 estudiants perceben ajudes a l’estudi. A aquests cal sumar quasi 40.000 alumnes de màster, dels quals el 19 % té beca, és a dir, 7.741 joves. En total, en tot el sistema universitari valencià, hi ha quasi 50.000 estudiants amb ajudes a l’estudi.

El percentatge d’estudiants becats varia en funció del tipus d’universitat. En les públiques pràcticament la meitat de l’alumnat té alguna beca el primer any, i després baixa al 34 % (és a dir, un de cada tres estudiants). Mentrestant, en les privades només el 16 % de l’estudiantat té alguna ajuda a l’estudi.

Les branques amb un percentatge més alt de becaris en les universitats públiques valencianes són Educació, amb més de la meitat d’estudiants becats, seguida per Ciències Socials i Periodisme (41 %) i Arts i Humanitats (39 %). Per contra, els estudis amb menys beques són els d’Agricultura i Veterinària, amb un 21 %.

En la privada, la taxa baixa considerablement. Educació torna a estar en el primer lloc, amb un 29 % d’estudiants becats, seguida de Serveis, amb un 22 %. Per contra, Enginyeria només té un 2 % d’alumnat becat, i Agricultura i Veterinària, un 7 %.

També hi ha una diferència evident per gènere. Les dones reben un 10 % més de beques que els hòmens. En el cas de la pública, el 35 % de les dones reben prestacions davant del 26 % dels homes.