Dues joves valencianes, nominades a un premi nacional de moda

Dues joves dissenyadores valencianes estan entre els tres finalistes de l'edició de 2023 de Vogue Fashion Fund, el certamen dedicat als talents emergents del disseny espanyol, prèviament conegut com a Who´s On Next i que en 2022 va adoptar el nom de Vogue Fashion Fund, en línia amb els premis que Vogue organitza en diferents parts del món dedicats als grans dissenyadors del demà, cridats a canviar el curs de la moda.

En aquest certamen col·labora el grup espanyol Inditex i el premi són 100.000 euros, i és una oportunitat "que pot canviar la trajectòria de les firmes emergents", diuen els impulsors. Entre altres premis, la persona o persones guanyadores també comptaran amb la possibilitat de participar en la següent edició de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Els noms que han sigut seleccionats són els de les dissenyadores valencianes Pepa Salazar i Sonia Carrasco, junt amb els directors creatius darrere de la firma Habey Club, David Salvador i Javier Zunzunegui. Pepa Salazar ja va ser nominada en 2017. Ha vestit celebritats com Madonna, Kim Kardashian, Sita Abellán, Rossy de Palma, Úrsula Corberó, Aitana i Rosalía en el seu tour Motomami. Ja ha llançat una col·lecció amb Bershka. En 2023 també repeteix nominació Sonia Carrasco. Amb una visió rupturista i peces compromeses amb el planeta, en 2019 va crear la seua pròpia marca que es ven fins i tot al Japó. Marcela Mansergas, Juan Vidal, Maria Ke Fisherman, ManéMané, Moisés Nieto, Leandro Cano, Palomo Spain, Carlota Barrera, Mans, Dominnico i Paula Cánovas del Vas són alguns dels dissenyadors que ja han rebut el premi anteriorment.