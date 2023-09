L'Hortitec Alzira arranca hui la seua tercera temporada en l'elit del tenis de taula

L'Hortitec Alzira comença aquesta vesprada la seua tercera temporada en la Superdivisión, la màxima categoria del tenis de taula. Els riberencs tractaran de tindre una temporada més tranquil·la que la passada, en la qual van patir quasi fins al final per a salvar la categoria. Una vegada més, haurà de reinventar-se davant la impossibilitat de mantindre tots els seus estrangers. Afortunadament, “el xiquet de Patraix”, Joseca Guillot, continua sent l'estendard espanyol que ha de tindre tot equip de Super. Dels estrangers de l'any passat només queda l'italià Matteo Mutti i no podrà jugar tots els encontres pels seus compromisos en la lliga polonesa. El francés Mathiéu de Saintilan i l'argentí Santiago Lorenzo juguen professionalment a França i no poden disputar més d'una lliga.

Per a ocupar els seus llocs s'ha fitxat el nigerià Taiwo Mati, actual número 92 del món que al juliol era el 61 als seus 18 anys. També compten amb Martin Friis, una altra promesa del tenis de taula suec de 21 anys. A tots dos s'uneixen altres de més joves, l'italià Piccolín, el polonés Zandecki i l'hispanoperuà Carlos “Nano” Martínez. L'hispanoamericà “substituirà” Guillot com a espanyol quan el valencià no puga jugar, ja que es troba entrenant contínuament a Metz, al nord de França. El primer rival és el Prisco l'Escala hui a les 19 hores al pavelló Pérez Puig. Els gironins van patir per a mantindre l'última plaça europea i enguany volen assentar-se en la zona alta de la taula.