Més de 100 voluntaris protegeixen l'Albufera dels incendis

Creu Roja conclou el projecte de prevenció d'incendis forestals a la Devesa del Parc Natural de l'Albufera per huité any consecutiu. Aquesta tasca de suport al servei tècnic de la Devesa en els treballs de conservació dels recursos naturals ha sigut possible gràcies a la implicació i participació del voluntariat.

Més de 100 persones voluntàries han participat en el projecte del 24 de juny al 17 de setembre a través de diferents torns durant els dissabtes i diumenges. Gràcies a la seua implicació s'ha aconseguit cobrir el 99,15 % dels llocs oferits. Per això, l'Ajuntament de València ha volgut reconéixer la tasca del voluntariat en un acte celebrat al saló de plens que ha estat encapçalat pel regidor Juan Carlos Caballero i la presidenta local de Creu Roja a València, Nieves Dios. Amb aquest programa, que compta amb el suport de l'Ajuntament de València i de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es pretén evitar incendis forestals al Parc Natural de l'Albufera, a més de conscienciar la ciutadania que visita l'entorn, transmetent-li bones pràctiques que no danyen l'ecosistema. Durant els mesos que ha estat en marxa el projecte aquest estiu cal destacar els 4 conats d'incendi intencionats produïts durant el cap de setmana del 12 i 13 d'agost en la zona. Afortunadament, van ser sufocats amb rapidesa pels Bombers de València i Creu Roja ha participat en la reunió de coordinació celebrada posteriorment. La resta d'incidències, un total de 105 detectades, han sigut de caràcter lleu, relacionades amb vehicles mal aparcats, residus perillosos o penjats de la vegetació, o mobiliari danyat. Així mateix, el voluntariat ha realitzat més de 300 enquestes a visitants amb les quals també promou la conscienciació i bones pràctiques, a més d'informar-los sobre com actuar en cas d'incendi forestal. Aquest treball demostra l'eficàcia del voluntariat de Creu Roja per a divulgar la normativa d'ús i gaudi de la Devesa, per a aconseguir una conciliació d'interessos turístics i de respecte a la biodiversitat del Parc Natural.