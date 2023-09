La tarifa regulada de gas baixa per a 2,8 milions de llars, però puja per a les comunitats de veïns

Les ajudes que el Govern va aprovar en la pitjor part de la crisi energètica per a abaixar la tarifa regulada de gas han provocat el traspàs massiu de més d'un milió de clients per a beneficiar-se de les subvencions. Cada trimestre toca revisar els preus que s'apliquen a les tarifes d'últim recurs (TUR) i l'executiu ha anunciat una nova rebaixa mitjana de l'1,34 % per a uns 2,8 milions de llars des de l'1 d'octubre i durant els pròxims tres mesos, però també una pujada d'entre el 16 % i quasi el 23 % per a les vora 5.500 comunitats de veïns amb calefacció central que compten amb una tarifa comuna.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha publicat divendres en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolució amb els nous valors aplicables a les TUR pels topalls de pujades imposats pel Govern com a part dels seus paquets anticrisi i de la decisió que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) cobrisquen el deute acumulat amb el sector energètic per les mesures extraordinàries. Segons les estimacions de l'executiu, des que es van començar a aplicar aquestes mesures per a contindre el preu de la factura de gas en 2021, les llars acollides a la TUR han estalviat de mitjana entre 63 i 193 euros, depenent del seu consum i tipus de contracte, i les pimes han reduït els seus costos en 344 euros. La tarifa regulada està disponible per a qualsevol consumidor de gas amb un consum inferior a 50.000 kWh a l'any, el preu de la qual el Govern revisa cada trimestre, i ara es beneficien d'una rebaixa del 40 % gràcies a totes les ajudes màximes i les ajudes oficials. Les tarifes regulades per a clients individuals es recalculen trimestralment (els dies 1 de gener, abril, juliol i octubre), aplicant-se una actualització sempre que el cost de la matèria primera inclòs en la fórmula de càlcul experimente una variació a l'alça o la baixa superior al 2 % en relació al trimestre anterior. Però des dels primers compassos de la crisi energètica, des d'octubre de 2021, l'executiu va limitar les pujades que podien aplicar-se fins a un màxim del 15 % del cost de la matèria primera i la mesura es mantindrà fins a final d'enguany. Pujada de la TUR veïnal El Govern va crear l'octubre de l'any passat una nova tarifa d'últim recurs de gas natural aplicable temporalment a les comunitats de propietaris amb calefacció central. Des de llavors, unes 5.500 comunitats de veïns s'han acollit a la tarifa subvencionada. Davant de la rebaixa de la tarifa de clients individuals, el trimestre que ve la tarifa veïnal -a la qual se li aplica una altra fórmula de càlcul diferent- registrarà pujades del terme variable d'entre el 15,8 % i el 22,9 % en funció del tipus de contracte després de les successives caigudes de preus dels trimestres anteriors. Una pujada que s'estendrà fins a cap d'any, i que comprendrà un trimestre en què ja s'activaran les calefaccions centrals. 645 M per a grans energètiques El Govern compta amb un crèdit de 3.000 milions d'euros (ampliable en cas necessari) per a cobrir amb diners públics el forat en els comptes del sistema gasista que puga generar el topall de les pujades de la tarifa regulada per a clients individuals i de la tarifa veïnal. Des del ministeri comandat per la vicepresidenta Teresa Ribera es reconeix que s'han pagat ja 645 milions d'euros a les quatre grans gasistes obligades a oferir la tarifa regulada (Naturgy, Iberdrola, Endesa i Totalenergies) per a cobrir el dèficit i compensar el cost de les mesures anticrisi en els comptes de les companyies.