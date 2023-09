El Tio de la Porra ordena que Gandia estiga de festa

El Tio de la Porra ha irromput un any més als col·legis de tota la ciutat de Gandia per a traure els xiquets i les xiquetes dels centres i convidar-los a gaudir de quatre dies de festa. La tradició s'ha complit i, després de rebre l'ordre de l'alcalde, José Manuel Prieto, les bandes de tambors han complit la seua missió.

A les 9 en punt del matí les autoritats locals han compartit els primers compassos del so dels tambors a la plaça Major, i a partir d'ací la missió ha consistit a desplaçar-se, d'un en un, per tots els col·legis, on s'han viscut les habituals escenes de sorpresa, incredulitat i alegria per part dels més menuts.

La Fira i Festes de Gandia, que es prolongarà fins dilluns que ve, és un enorme escenari en el qual perdre's amb activitats lúdiques, culturals, musicals i d'atraccions que converteix la capital de la Safor en un formiguer. Enguany la festa arranca amb temperatures per damunt del que és habitual en aquestes dates, i les previsions indiquen que continuarà fent calor.