València, candidata per a acollir el Preolímpic Masculí de Bàsquet

La Federació Espanyola de Bàsquet i la Generalitat Valenciana han presentat la candidatura per a acollir a València un dels tornejos preolímpics masculins que es disputaran del 2 al 7 de juliol de 2024. El projecte compta, a més, amb la col·laboració de l'Ajuntament de València i de la Diputació de València. Al llarg del pròxim mes de novembre, la FIBA anunciarà les quatre seus que albergaran cadascun dels quatre tornejos que repartiran les últimes quatre places per als Jocs Olímpics de París 2024 (del 26 de juliol a l'11 d'agost).

En un comunicat, la FEB ha posat en valor l'esforç i compromís de les autoritats de les tres institucions valencianes, que han permés que es puga completar el dossier de candidatura i els processos administratius corresponents en un curt espai de temps. A més, també desitja agrair el suport d'altres autoritats públiques i esportives, així com la bona disposició dels governs autonòmics d'Andalusia i Aragó i de l'Ajuntament de Madrid, que van mostrar el seu interés per acollir aquest torneig. L'aposta de tants territoris per #LaFamilia és una mostra excel·lent de l'arrelament que la Selecció Espanyola ha generat entre els aficionats espanyols.

A més de França, amfitrió, Alemanya, Sèrbia, els Estats Units, el Canadà, Sudan del Sud, el Japó i Austràlia són els països ja classificats. Els quatre bitllets restants aniran a parar als guanyadors de cada preolímpic, en els quals participaran sis equips per seu, dividits en dos grups de tres. Els dos millors de cada grup disputaran les semifinals de cada torneig, que es decidirà amb la respectiva final.

Participants

Junt amb Espanya, Itàlia, Letònia, Lituània, Eslovènia, Montenegro, Grècia, Geòrgia, Finlàndia, Croàcia, Polònia, Puerto Rico, el Brasil, República Dominicana, Mèxic, Bahames, Egipte, Angola, Costa d'Ivori, Camerun, Nova Zelanda, Líban, Filipines i Bahrain componen la llista dels 24 participants en el Preolímpic Masculí.

Quan es coneguen les designacions, ambdós organismes compareixeran conjuntament per a valorar les designacions per part de la FIBA.