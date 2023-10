Canvi en les nòmines d'octubre: més de 3 milions de treballadors rebran un augment.

Els funcionaris estan a punt de rebre una agradable notícia en les seues nòmines. Govern i sindicats van acordar l'any 2022 un acord marc signat per totes les parts en què s'incloïen variables que podrien provocar una pujada salarial per als empleats públics per a compensar la inflació. Una mesura que afectarà 3,3 milions de treballadors a Espanya.

L'octubre de 2022, Govern, UGT i Comissions Obreres (CCOO) van arribar a un acord per a apujar el salari dels empleats públics en un període de 3 anys, és a dir, en 2022, 2023 i 2024. Aquesta decisió busca que els treballadors de l'Administració pública no perden poder adquisitiu després de la inflació d'aquests últims mesos. D'altra banda, l'acord també preveu unes altres millores en les condicions laborals com la jornada laboral de 35 hores, una pujada salarial del 9,5 % repartida en tres anys, establir plans d'igualtat i la derogació de la jubilació parcial. Aquesta decisió afecta els empleats de totes les administracions, tant local i autonòmica com estatal. Es confirma la pujada addicional En els passats pressupostos generals de l'Estat (PGE), i fruit d'aquesta negociació, es va produir un augment del sou dels funcionaris del 2,5 % fix, a què es va afegir la possibilitat d'una nova pujada salarial del 0,5 % en cas que l'IPC amortitzat sobrepassara la xifra del 6 %. Segons les dades calculades des de CCOO, l'IPC amortitzat tancarà en un 8,3 %. “Aquesta pujada tindrà caràcter retroactiu des de gener, consolidable, i es farà efectiva l'octubre de 2023”, expliquen des d'UGT. Encara que l'increment en la nòmina del 0,5 % es produirà a l'octubre, no es començarà a notar en la nòmina fins al mes de novembre. No és el primer canvi que es produeix des de l'any 2022. En els pressupostos generals de l'Estat d'aquell mateix any es va confirmar una pujada del 2 % fix més un 1,5 % addicional amb la finalitat de compensar la inflació. D'altra banda, amb vista al 2024, es prepara un nou augment salarial del 2 % que quedarà fixat en els pressupostos de l'Estat, més un del 0,5 % addicional l'octubre del pròxim any en cas que torne a produir-se un increment en l'IPCA que es tanca el mes de setembre.