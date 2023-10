Escola Valenciana i STEPV presenten al·legacions contra la reforma del Plurilingüisme

Escola Valenciana i el sindicat educatiu STEPV han presentat una bateria d'al·legacions a l'Avantprojecte de reforma de la Llei de plurilingüisme per considerar que "contravé" normativa, com la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV) o l'Estatut d'Autonomia, i, a més, suposa "una discriminació" per als estudiants de zones castellanoparlants.

"Negar el coneixement d'una llengua oficial a una part de l'alumnat valencià suposa una desigualtat, perquè aquest alumnat no comptarà amb les mateixes capacitats i habilitats que la resta", adverteix l'entitat cívica.

Escola presenta aquestes al·legacions després que, dins de l'Avantprojecte de la llei d'acompanyament, s'haja inclòs la possibilitat que, a partir del curs escolar 2024-2025 i en zones de predomini lingüístic castellà, el valencià deixe de ser llengua vehicular obligatòria d'assignatures diferents de la matèria lingüística. És a dir, en aquells municipis castellanoparlants desapareixerà l'obligatorietat d'impartir almenys un 25 % dels continguts en la llengua cooficial.

Per a Escola Valenciana, aquesta modificació és "una discriminació de l'alumnat castellanoparlant", ja que "el coneixement del valencià comporta més oportunitats en l'àmbit acadèmic, laboral, social i cultural", subratlla la seua presidenta, Alexandra Usó. A més, es tracta "d'una discriminació que minvarà la seua llibertat per a la mobilitat i inserció laboral", hi afig.

L'organització titlla la reforma d'inconstitucional i insisteixen que "contravé la LUEV, així com l'Estatut d'Autonomia". "El contingut, sentit i finalitat d'aquesta disposició, inèdita en els 40 anys d'autogovern valencià, suposa una suspensió de vigència legal asimètrica o un règim jurídic territorialment diferenciat, dins de l'àmbit on s'estén la competència d'un mateix subjecte polític i administratiu com són la Comunitat Valenciana i la Generalitat Valenciana, respectivament, i ho és en un servei públic fonamental i un dret fonamental reconegut en la Constitució com és l'Educació (article 27 CE)", argumenten.

Sense informes

L'STEPV, per la seua banda, considera que és una anomalia modificar la norma sense informes o estudis sobre l'aplicació del plurilingüisme en aquestes comarques i que justifiquen aquesta decisió. A més, considera que introdueix "un tracte diferenciat entre l'alumnat de territoris de predomini lingüístic valencià i de predomini castellà".

El sindicat recorda que ja va presentar al·legacions a la Llei de plurilingüisme de 2018 per a garantir la continuïtat de l'ensenyament en valencià i, en funció del context sociolingüístic i dels resultats de les avaluacions en centres educatius, el percentatge dels continguts en valencià havia de ser del 50 %.

Contrari al principi d'Igualtat

En aquesta línia, apunten que aquest avantprojecte de llei, en el seu article 84, "resulta contrari a primers de territorialitat única de l'eficàcia de les normes de la Generalitat". "L'esmentat article --prossegueixen-- també resultaria contrari al principi constitucional d'igualtat, ja que la Constitució Espanyola proclama com a principi superior, bàsic i capçalera de tots els drets i llibertats: 'la igualtat de tots els ciutadans davant la llei'".

Per a Escola, aquest principi es trencaria perquè "els drets i les obligacions de qui residisca en municipis de predomini lingüístic oficial castellà seran diferents dels que residisquen en els municipis de predomini lingüístic oficial valencià".

En aquest cas, segons l'entitat, aquesta modificació alteraria "la cohesió i convivència de la societat permetent que l'estudiantat castellanoparlant puga rebre la totalitat de l'ensenyament en castellà (ni tan sols l'assignatura de valencià, perquè l'exempció continua vigent), mentre que el valencianoparlant no podria rebre l'ensenyament completament en valencià, la seua llengua, perquè estarien obligats a cursar un 25 % de les matèries en castellà".

Per a Escola, aquest és un fet greu, ja que l'Estatut d'Autonomia reconeix el valencià com a llengua pròpia i oficial del País Valencià, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Així mateix, reconeix "el dret a conéixer-los, usar-los i rebre ensenyament en idioma valencià". Afig que, "ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua" i que "es donarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià".

Per a l'entitat, aquesta modificació de la llei "és una mesura únicament política i que no està basada en cap criteri pedagògic ni lingüístic". L'entitat es remet als informes de les unitats per a l'educació multilingüe de les universitats de València, Alacant i Jaume I de Castelló.

Per a concloure, Escola Valenciana insta el Consell a veure les llengües "com a ponts i no com a fronteres", entenent que "més coneixement suposa més oportunitats per a l'alumnat". A més, recorda que "parlar únicament de la llibertat d'elecció de mares i pares confronta amb la igualtat d'oportunitats de l'alumnat i la seua llibertat futura".