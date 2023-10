El PSPV prepara una agenda pròpia per al 9 d'Octubre

Amb la defensa de l'ús del valencià, les crítiques cap al Consell i l'al·legat per una Espanya plural on s'aborden les reivindicacions valencianes, el PSPV prepara la seua pròpia agenda per al 9 d'Octubre. Els socialistes tindran perfil propi en el dia de la Comunitat Valenciana i aprofitaran les dates festives per a exhibir algunes de les banderes que marquen l'ideari de la federació que dirigeix Ximo Puig en un moment en el qual el debat territorial i identitari ocupen cada vegada més focus, tant en la política estatal com en l'autonòmica.

Celebrar i reivindicar no són contradiccions. Al revés. En el PSPV consideren que són dues accions que poden anar lligades i quin millor marc que el dia de l'autonomia per a desplegar la seua pròpia agenda en el sentit ampli: tant de comptar amb les seues pròpies cites en el calendari com per a marcar posicions polítiques. El major exponent es viurà diumenge amb la celebració d'un acte en el qual es reivindicarà l'Espanya plural, una manera de mostrar el suport a Pedro Sánchez en la cerca de la seua investidura.

És un dels assumptes sobre els quals es debatrà dilluns en l'executiva del PSPV. Els socialistes eixiran de l'executiva amb agenda pròpia per al 9 d'Octubre, sense contraprogramar els actes institucionals. D'aquesta reunió, segons avancen fonts de la direcció socialista, n'eixirà també l'aprovació d'una declaració política per al 9 d'Octubre. Aquesta es presentarà divendres i estarà marcada per la defensa de l'ús del valencià, un dels punts de fricció en els dos mesos i mig de marxa de l'executiu autonòmic conformat per PP i Vox.

"Finestra d'oportunitat"

En aquest sentit, els socialistes mostraran la seua inquietud per la influència dels posicionaments més radicals de Vox sobre el Consell respecte a la llengua, com la petició d'homologar els títols de valencià no normatiu o les crítiques a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. També plasmaran la seua preocupació per la falta d'ús del valencià per part dels responsables autonòmics, pràcticament nul. De fet, en les compareixences a les Corts, només Salomé Pradas va intercalar el valencià amb el castellà. Va ser l'única de nou (Carlos Mazón no hi va intervindre).

Dos dies després, diumenge, els socialistes celebraran un acte al carrer, el més semblant a un míting. Serà la forma en què els de la federació que dirigeix Puig reivindicaran el dia de la Comunitat Valenciana, l'autogovern i el seu encaix dins d'una Espanya plural. Servirà també de suport a Sánchez per a les negociacions amb els nacionalistes catalans a la recerca d'una investidura per a aconseguir un altre mandat. De fet, la federació que dirigeix Puig parla d'aquesta investidura com una "finestra d'oportunitat" per a les reivindicacions valencianes, com ara el finançament autonòmic o la descentralització de l'Estat.