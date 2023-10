Sumar situa la reforma del finançament com a requisit per a donar suport a la investidura de Sánchez

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha demanat dilluns al PSOE accelerar la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez després de reconéixer que actualment està "embossada" i li ha dit que en aquests moments no té assegurats els seus vots fins a avançar en el capítol social. Entre els esculls actuals, Urtasun ha situat la reforma del sistema de finançament, un assumpte clau per a Compromís i que els valencianistes fixen com a línia roja per a donar suport a la previsible candidatura del president en funcions.

El portaveu de la plataforma de Yolanda Díaz ha admés que les negociacions amb els socialistes han avançat en l'àmbit territorial, però que volen anar més enllà i desbloquejar "qüestions fonamentals" en l'àmbit social i econòmic. En concret, s'ha referit a la reducció de la jornada laboral, la pujada del salari mínim, l'impuls de la Llei de cures, l'avanç cap a una fiscalitat progressiva, el control efectiu dels lloguers o el finançament autonòmic, una reivindicació pactada amb la coalició valencianista. Fonts de Compromís assenyalen que tant PSOE com Sumar estan d'acord en la necessitat de reformar el model de finançament, caducat des de 2014, però admeten que els socialistes recelen a l'hora de comprometre's amb un calendari. Així, asseguren que no els bastarà amb un compromís del PSOE a futur, sinó que reclamaran una proposta tangible. En aquesta línia, les fonts expliquen que Compromís advocarà perquè l'Estat cedisca més recursos a les autonomies per a facilitar aquesta reforma sense generar territoris agreujats. Al seu torn, la formació valencianista també insistirà en l'aprovació d'un fons d'anivellament que compense l'infrafinançament valencià fins a aconseguir aquest nou model de repartiment. Des de la coalició destaquen que l'aprovació d'aquesta eina és qüestió de voluntat política, ja que, a diferència de la reforma del finançament, aquesta no requereix majories reforçades al Congrés, sinó que n'hi hauria prou amb una majoria simple. Apostes de ministrables "Sumar té 31 diputats i exigirà un govern que resolga els problemes de la gent perquè el carrer ens està esperant", ha dit Urtasun. D'altra banda, el portaveu de Sumar ha evitat aclarir el pes o els ministeris que tindrà la seua formació en el futur Govern de coalició, en insistir que ara només estan parlant dels continguts. "No estem en aquesta fase (de parlar del repartiment de carteres dins del Govern), cal fixar primer les prioritats del Govern", ha remarcat en ser preguntat sobre aquest assumpte. I a la pregunta de si Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, i Mónica García, portaveu de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, formaran part de l'executiu de coalició, ha contestat: "No entrarem en especulacions de noms. No estem discutint l'organigrama i menys els noms". Preguntat sobre si veu més a prop la possibilitat d'una convocatòria electoral per les exigències de Junts i ERC, ha recalcat que no es plantegen aquest escenari i que estan treballant per a avançar en una majoria plurinacional i social.