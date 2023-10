El Consell de PP i Vox redueix a la meitat el nombre d'assessors del Botànic

El Consell de PP i Vox continua retallant en l'estructura de la Generalitat. Després de reduir el nombre de conselleries primer i el segon escaló de l'executiu valencià després, la portaveu del Govern de Carlos Mazón, Ruth Merino, ha informat dimarts que l'austeritat continuarà sent la nota dominant pel que fa a personal eventual (assessors nomenats a dit).

Segons ha avançat la també responsable d'Hisenda després del Ple del Consell, l'executiu de PP i Vox ha acordat que aquests assessors es reduiran a quasi la meitat respecte als que treballaven per al Botànic. Concretament, passaran dels 116 amb els quals comptava l'últim Consell de PSPV, Compromís i Unides Podem a 61. En total, 55 assessors menys, una reducció que obligarà les plantilles a un esforç doble. Merino ha considerat que la rebaixa del 47 % en eventuals contribuirà a "reduir el greix polític" i a estalviar en "despesa política", tot això sense afectar el funcionament ni la productivitat del Govern Valencià.

En concret, segons les dades aportades per la portaveu, l'última tisorada permetrà un estalvi de 13,2 milions d'euros de diners públics durant la legislatura. Sumats als "quasi 7 milions" que es van reduir ja amb l'aprimament del segon escaló, els comptes del Consell són que es minorarà la factura en nòmines de la Generalitat en uns 20 milions d'euros en els pròxims quatre anys. És a dir, uns cinc milions anuals equivalents a aproximadament un 0,016 % de l'últim pressupost autonòmic.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha celebrat l'acord per a la reducció del nombre d'assessors en assenyalar que es tracta del "pas definitiu" per a "posar fi al govern més car de la història de la Comunitat Valenciana". Així mateix, el cap del Consell ha posat l'accent en l'estalvi total que aconsegueixen en minvar l'estructura de la Generalitat.

Merino ha defensat que malgrat comptar amb 85 treballadors menys en total, l'eficiència del Consell no disminuirà. "Per descomptat que es pot treballar amb la mateixa eficiència amb la meitat d'assessors. Era excessiu el nombre que n'hi havia abans", ha dit l'ex de Cs, que no obstant això no ha volgut valorar els 99 treballadors eventuals amb els quals comptava l'últim Consell del PP, d'Alberto Fabra.

Ha admés que la reducció de la despesa en 20 milions "no solucionarà problemes com l'infrafinançament", però ha destacat que es tracta d'un "gest polític" que "evidencia el full de ruta" de l'executiu autonòmic de PP i Vox.

Per la seua banda, Mazón també ha defensat que en minorar la despesa en nòmines, el Consell "optimitza" els seus comptes amb l'objectiu de "tindre recursos perquè les famílies arriben a fi de mes i tinguen uns serveis públics en condicions".