L'atur baixa a la C. Valenciana en més de 1.600 persones al setembre

Espentat per l'agricultura i la construcció, el mercat laboral valencià se'n va eixir del guió marcat en el conjunt d'Espanya i va tancar el mes de setembre amb una reducció de l'atur, segons les dades fetes públiques hui pel Ministeri de Treball. En concret, la desocupació registrada a l'autonomia es va reduir en 1.626, o siga, un 0,49 %. Després de Catalunya, País Basc i Canàries, va ser el territori amb el millor comportament i un dels sis on va baixar l'atur. La dada contrasta amb l'agost, quan l'autonomia va registrar una pujada de l'atur de 3.191 persones.

En el conjunt d'Espanya, la desocupació va augmentar en 19.768 persones, un 0,73 % més. En termes interanuals, l'evolució ha sigut també positiva per a la Comunitat Valenciana, ja que registra una baixada de 23.810 aturats, equivalents al 6,77 % de reducció. Aquest percentatge està per davall del 7,46 % que registra el conjunt d'Espanya, on aquesta estadística es va contraure en quasi 220.000 persones. En termes provincials, l'estirada de la baixada de l'atur a la Comunitat Valenciana va provindre de València, on es va experimentar un descens de la desocupació de 1.932, que es va quedar en 98 a Alacant, mentre que a Castelló es va comptabilitzar una pujada de 404.

Sectors

Tots els sectors econòmics van contribuir a la reducció de l'atur a l'autonomia, encara que és destacable l'aportació de la construcció, amb les obres represes al setembre després de l'aturada d'agost, que va retallar la seua desocupació en 806 persones. A les portes de l'inici de la campanya citrícola i de recol·lecció d'altres cultius, com la vinya, l'agricultura hi va contribuir amb 265 aturats menys. Per la seua banda, la indústria n'hi va aportar 267. Finalment, els serveis van registrar una disminució de 751 aturats, en un context en el qual la temporada turística sembla que no tindrà fi per les elevades temperatures, i es va apartar de la tendència nacional, en què la desocupació va créixer en quasi 19.000 persones en aquesta activitat. El col·lectiu sense ocupació anterior va augmentar la seua xifra d'aturats en 463.

Paral·lelament, les contractacions a la Comunitat Valenciana van experimentar al setembre una molt rellevant evolució, ja que es van incrementar en un 32 % respecte a l'agost, fins a arribar a les 120.649. Dit d'una altra manera, es van concretar 29.500 persones més. No obstant això, en la comparació amb el mateix mes de 2022, l'autonomia n'ix perdent, atés que comptabilitza un descens del 18,78 %, és a dir, quasi 28.000 menys.