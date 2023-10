Ofensiva del PPCV contra la investidura de Sánchez

Digerida la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo, el PP tracta ara de desplaçar el focus cap a qui previsiblement siga proposat dimarts pel rei Felip VI com a pròxim candidat a president del Govern, Pedro Sánchez. El líder socialista no té ni molt menys amarrats els suports necessaris per a tirar avant la votació, per la qual cosa els populars se centren aquests dies a denunciar una possible negociació oculta de Sánchez amb els independentistes catalans per a guanyar-se el seu 'sí' i li exigeixen que aclarisca què oferirà a aquestes forces a canvi del seu suport.

L'estratègia de pressió de Génova va ser replicada al mil·límetre i en diversos àmbits ahir pels populars valencians. L'ofensiva va estar encapçalada pel president Carlos Mazón, que va acusar Sánchez de tindre una "agenda oculta" per a arribar a Moncloa i d'estar negociant "possibles xantatges" amb aquestes forces independentistes "per davall de la taula".

"(Sánchez) ens ha de dir si hi ha agenda oculta, què és el que s'està negociant per davall de la taula. Que ens diguen tot del que ens estem assabentant a mig fer, tots aquests suggeriments, tots aquests possibles xantatges", va reclamar el baró popular, que no va voler entrar a valorar la decisió que dimarts prendrà el monarca.

"Hi ha un missatge més profund, important i inquietant" que aquests terminis legals per a la investidura de Sánchez, va dir Mazón abans de preguntar-se si aquests "possibles xantatges" de l'independentisme "tenen a veure amb la Comunitat Valenciana". Per això, va reclamar a Sánchez aclarir si aquestes negociacions afecten el "Port de València, al fet que seguim sense tindre aigua o que continuem sent els últims en els pressupostos generals de l'Estat i tenint el pitjor finançament".

El PP "no permetrà menyspreus"

En paral·lel, tres dels sis diputats del PP per València al Congrés van comparéixer a la seu autonòmica del partit per a complementar les crítiques de Mazón. Fernando de Rosa, Carlos Gil i Alma Alfonso van posar l'accent en el "menyspreu" i els "greuges" de Sánchez a la Comunitat Valenciana, fets que van contraposar amb els compromisos de Feijóo.

Gil va criticar que al PSOE "només li preocupa com accedir al Govern", i va avisar que si Sánchez és investit, el PP "no permetrà" que "menystinga la província de València". El diputat del PP va recordar que Feijóo va oferir sis pactes d'Estat en el seu debat d'investidura: "institucional, per l'economia, per les famílies, per l'estat de benestar, de l'aigua i un pacte territorial, així com la reforma de l'article 49 de la Constitució". Els populars van lamentar que davant d'aquesta mà estesa, han trobat "un PSOE escorat a l'esquerra. El que defensen els socialistes no estava en el seu programa electoral", va criticar Gil.

Els populars valencians al Congrés van reiterar que el partit no s'abstindrà en la votació d'una possible investidura de Sánchez. “L'alternativa no és una altra cosa que submissió a un xantatge sense fi”, van afirmar.