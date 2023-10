Miquel Navarro dialoga amb la ciutat al MuVIM

Miquel Navarro (Mislata, 1945) ha portat les seues escultures i ciutats al MuVIM per primera vegada i ho fa amb l'exposició “Urbanisme poètic”, un reflex del que pensa i sent sobre les ciutats, una mirada als skylines -amb elevades torres-, però també a elements de la naturalesa i l’horta, com l'aigua.

Miquel Navarro, el reconegut autor de la Pantera Rosa de València, ha pres la Sala Parpalló del MuVIM, però també el rebedor del museu, amb una maqueta de les ciutats que sempre ha imaginat i que ha col·locat enfrontada a la del pare Tosca -de la València del segle XVIII-, que sempre presideix l'entrada del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat. És, segons s'ha explicat en la presentació, un “diàleg” entre tots dos models de ciutat: la que era encara agrícola i emmurallada i una de més industrial i metafísica, sempre deshabitada. Reflexió sobre les urbs La mostra s'inaugura hui i podrà visitar-se fins al 10 de desembre, i pretén precisament això: generar que l'espectador reflexione sobre les urbs. “És un motiu per a parar i pensar”, apunta Paco Teruel, diputat provincial de Cultura. Amb peces de terracota, zinc, fang, llautó o ferro, la mostra compta amb una escultura inèdita, Les dues torres, que Navarro va estar enllestint fins fa a penes un mes, a més de diferents fonts -com la Libèl·lula-, una aquarel·la, que tampoc s'havia vist a València, igual que la Font Alberca. Entre murs i Ciutat 84-85 són unes altres de les obres que s'exposen i el muntatge de les quals (amb desenes de peces) suposa “un joc” per a l'autor, segons explica. Com explica Navarro, per a ell la ciutat és “un cau, un amagatall, la protecció de l'home i la defensa de l'exterior”. Per això, detalla que l'exposició és “un pretext per a reunir fòbies i encants d'aquestes ciutats que en si són un conjunt, un cosmos específic”; també per a pensar sobre “l'ordre i el caos” o “imaginació i realitat”. Segons Amador Griñó, cap d'exposicions del MuVIM, aquesta exposició -comissariada per Carmen Velasco- va començar a gestar-se en 2021. “La millor manera de fer una reflexió sobre les ciutats a partir de l'art era comptar amb Miquel Navarro, un escultor i urbanista poètic”, afirma. Griñó anima els espectadors a “ampliar horitzons i veure la ciutat que Miquel Navarro ens proposa”.