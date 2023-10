València amplia la xarxa de fonts refrigerades

L'Ajuntament iniciarà en les pròximes setmanes la instal·lació de 21 noves fonts refrigerades, una instal·lació que s'espera que estiga completament acabada abans de final d'any. Les noves fonts ampliaran la xarxa de fonts refrigerades que hi ha actualment a la ciutat, que ja compta amb 25 assortidors d'aigua per a consum humà.

Les noves fonts s'instal·laran en nou districtes. A l'Olivereta es posaran tres fonts (avinguda Tres Creus, Músic Ayllón i el passeig de la Petxina-Pérez Galdós). S'instal·larà una altra a Rascanya, a l'avinguda Germans Maristes amb Sant Vicent de Paül. Castellar-Oliveral comptarà amb altres dues instal·lacions als carrers Ador i l'avinguda doctor Ruiz i Comes. Les places de la Reina, la Mare de Déu i les Torres de Serrans, a Ciutat Vella, comptaran amb subministrament d'aigua refrigerada. A Benimaclet, es posaran tres fonts al carrer Emilio Baró, Doctor Vicente Zaragozá i la plaça de Benimaclet.

A Algirós també es posaran tres fonts, una al carrer Poeta Mas i Ros i dues a l'avinguda Blasco Ibáñez. A Camins al Grau hi haurà assortidors a Manuel Candela amb Just i Pastor, l'avinguda Balears amb Riu Escalona i al carrer República Argentina amb Campoamor. A més, hi haurà una altra font al carrer Maximiliano Tous (Saïdia) i a Pobles del Nord se'n col·locaran dues més, una a la plaça del Somiador de Massarrojos i una altra al carrer del Sivert de Carpesa.