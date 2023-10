La Diputació de València ja ha iniciat el curs polític i celebrarà el seu pròxim ple ordinari, després del de setembre, que va inaugurar el cicle d'activitat, el dimecres 25 d'octubre, una data que s'ha acordat, segons ha publicat el mateix ens en la seua pàgina web a causa de les festivitats que concorren en la setmana anterior. Serà aquesta setmana quan tindrà lloc la sessió ordinària i prèviament seran les comissions informatives de diferents àrees com Cooperació Municipal, Medi Ambient i Carreteres, Benestar Social i Cultura, Administració o Hisenda i Turisme.

La institució ja està a ple rendiment després de la seua constitució a les portes d'agost i, a més del funcionament diari de la Diputació, durant els pròxims mesos el Palau de Batlia tindrà un nou inquilí. L'hemicicle de la representació provincial de València també acollirà els plens del consistori del Cap i Casal, a causa de les obres del saló plenari de l'Ajuntament de València. De fet, el 31 d'octubre serà el primer ple municipal a la seu de la plaça Manises.

Turisme cultural a l'interior

El govern de Vicent Mompó inicia reunions de les diferents delegacions i comença a activar el seu mandat. En aquest sentit, ahir es va saber que l'ens provincial impulsarà el turisme relacionat amb el patrimoni cultural i natural de la seda a la província amb el suport a un projecte per a crear un centre de turisme circular a la comarca de la Foia de Bunyol-Xiva.

Referent a això, el diputat de Turisme, Pedro Cuesta, va mantindre ahir una trobada amb el president de l'Institut Seda Espanya, Fernando Molina, i amb el president internacional del Programa UNESCO Rutes de la Seda, José M. Chiquillo, per a conéixer els detalls del projecte "Factoria de Morera" de l'entitat.

La iniciativa se centra en la implicació de les comarques de la província de València per a "la creació de valor social i mediambiental" a través del desenvolupament d'experiències turístiques relacionades amb el patrimoni cultural i natural de la seda. El projecte, que s'autodefineix com a "pioner", busca crear el primer centre de turisme sostenible, regeneratiu i circular de la província, per a promoure "l'impacte positiu de l'activitat turística mitjançant el foment de pràctiques sostenibles i l'economia local als municipis", així com preservar el patrimoni cultural i natural.