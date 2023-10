Emergències suma ara a les tasques d'extinció la prevenció d'incendis

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències integrarà a partir d'ara dins de la seua estructura l'extinció i la prevenció d'incendis. Branques que el Botànic va separar en dues conselleries diferents: una en mans del PSPV i l'altra en Compromís. La Llei d'acompanyament dels pressupostos recull entre les noves funcions de l'Avrse les ajudes a la ramaderia extensiva en zones estratègiques com una eina que, a més, pot fixar rendes en el medi rural, així com el foment de les polítiques de desenvolupament tecnològic com a estratègia prèvia.

La reunificació de les principals potes en la lluita contra el foc té tot el sentit segons els experts. Encara que l'aposta del Botànic podria haver suposat un hàndicap, fonts consultades per Levante-EMV asseguren que «mai hi va haver disfuncions» en les dues legislatures en les quals Prevenció d'Incendis va recaure en la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient primer i després en la d'Emergència Climàtica. En tot cas, amb la modificació de la llei per la qual es crea l'Avrse el comandament únic quedarà sota el paraigua de la consellera Elisa Núñez (Vox).

Amb aquesta modificació se sumen huit nou comeses, entre els quals figuren la gestió del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal. També el foment de la col·laboració científica i acadèmica, així com el seguiment i la participació en projectes nacionals i internacionals en la matèria. De l'Avsre també dependrà l'impuls de les activitats econòmiques orientades a la formació i sensibilització ciutadana, les campanyes institucionals d'educació ambiental i els cursos de formació sobre aquest tema.

Una de les derivades d'aquesta reorganització afectarà els agents ambientals que romanen en Medi Ambient, Infraestructures i Aigua, per la qual cosa en teoria no participaran més en les tasques d'extinció, situació que sí que es donava en l'etapa del Botànic, com havien denunciat de manera reiterada. De fet, l'agost de 2022 van dur a terme la inspecció provincial de treball, a través d'UGT, per a informar que no se'ls proporcionaven equips bàsics de protecció ni formació per a intervindre en aquesta mena de desastres.