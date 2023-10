Esquerra diu que el port de València no forma part de la negociació amb Sánchez

El president d'Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Josep Barberà, ha assegurat hui a aquest diari que l'ampliació del port de València no forma part de les negociacions entre els socialistes i els independentistes catalans per a pactar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. Barberà s'ha mostrat categòric en afirmar que el recinte del grau "no és condició" per a aconseguir aquest acord, que se sustenta en altres qüestions, com les relacionades amb l'amnistia. "No està ni ha estat en la taula de negociació", ha afirmat.

El dirigent independentista va precisar que tots els temes que Esquerra Republicana de Catalunya aborda relacionats amb la Comunitat Valenciana "els proposem nosaltres i nosaltres no hem dit res sobre el port", al marge que aquesta formació política "sempre s'ha manifestat en contra de l'ampliació del recinte per motius mediambientals i de model econòmic".