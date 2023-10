Iván Esteve, nou cap d'informatius d'À Punt

Iván Esteve és el nou cap d'informatius d'À Punt. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha validat dijous la contractació d'Esteve com a director d'informatius de la radiotelevisió pública per a substituir Raquel Ejerique, que va deixar el càrrec després dels dos processos electorals celebrats entre maig i juliol.

Esteve forma part de la redacció d'À Punt des del 2018, primer com a cap de redacció, després com a subdirector d'informatius diaris i finalment com a subdirector d'informatius no diaris, càrrec que ha estat exercint fins ara. El seu ascens es produeix després de guanyar el concurs públic que va convocar la Direcció General de la radiotelevisió i d'obtindre el suport de la redacció d'À Punt.

En aquest sentit, Esteve va rebre l'aval de la redacció després de ser consultada per l'ens. Amb un 53 % de participació, el nou director d'informatius va aconseguir 103 vots a favor, el 52 %, mentre que va obtindre 58 vots en contra (quasi el 30 %) i 37 abstencions (18 %).

Esteve assumeix la direcció amb l'objectiu que la radiotelevisió pública "continue fent uns informatius atractius, dinàmics i moderns, amb una aposta renovada per la informació de proximitat i en què la ciutadania tinga cada dia més protagonisme". El nou director d'informatius es proposa continuar "construint un relat informatiu propi, ampli i integrador, amb el qual es puga sentir identificada la major part de la societat valenciana, en totes les seues diversitats".

Entre les apostes concretes del projecte del nou director d'informatius està potenciar el periodisme d'investigació, amb un equip transversal de professionals que treballe els temes amb una major profunditat; l'impuls d'una informació esportiva que aprofite el recent accés als drets del futbol i els resums de la Lliga, i una estratègia ambiciosa per als continguts digitals, que consolide la notable evolució dels últims anys i que permeta traslladar a les xarxes socials i al seu format vertical el relat informatiu d'À Punt Notícies.