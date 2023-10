Montcada augmenta la seguretat viària als tres polígons industrials

Els tres polígons industrials de la ciutat de Montcada estrenaran prompte nous senyals viaris. Dimarts que ve 17 d'octubre s'iniciaran els treballs de renovació de la pintura viària dels tres nuclis industrials, la qual cosa suposarà un augment en la seguretat viària en aquestes tres zones altament concorregudes en dies laborables.

Aquesta renovació ha sigut impulsada per la Regidoria d'Indústria, amb Iván Bailach al capdavant, juntament amb Aemon (associació d'empresaris de Montcada). L'acció busca incrementar la seguretat tant de vehicles com de vianants amb la renovació de la pintura de passos de vianants, senyals horitzontals i línies de circulació i organització del trànsit.

El desgast de la senyalística horitzontal, pintada a la calçada, s'accentua en aquestes zones industrials que suporten diàriament la circulació constant de vehicles pesants. Aquesta és una de les primeres accions d'una sèrie de mesures que s'estan duent a terme per la Regidoria d'Indústria per a la millora dels polígons industrials i els seus serveis, i que s'aniran implantant gradualment abans de finalitzar l'any. Salvaguardar la seguretat dels montcadins i les montcadines, així com de les persones que acudeixen amb assiduïtat a treballar a qualsevol dels tres polígons del municipi, és una prioritat per a l'Ajuntament de Montcada.