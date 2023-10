València presenta la Capitalitat Verda Europea 2024 a Tallinn

Una delegació formada pel director de València Capital Verda Europea 2024 Antonio García Celda, la regidora d'Innovació Paula Llobet, el regidor de Parcs, Jardins i Espais Naturals Juan Carlos Caballero i el cap de servei de Parcs i Jardins Natxo Lacomba ha presentat dijous a Tallinn, actual Capital Verda Europea, les fortaleses de la capitalitat de València, que pretén convertir-se en el far de les polítiques verdes a Europa i el Mediterrani. Aquesta presentació s'ha produït abans de la cerimònia dels Premis Capital Verda Europea en la qual s'ha anunciat la ciutat successora de València en 2025.

Després de la visita a la ciutat intel·ligent i al campus d'innovació a Ulemiste, la comitiva valenciana s'ha traslladat a la cerimònia dels Premis de Capital Verda Europea 2025. Abans d'aquesta, la regidora d'Innovació de l'Ajuntament de València Paula Llobet ha intervingut en aquest fòrum europeu "explicant les fortaleses de València com la capital verda de 2024" i ha destacat que València "és l'única ciutat mediterrània que ha aconseguit aquest guardó”.

"Som el fòrum de les polítiques verdes a Europa i el Mediterrani"

Llobet ha indicat que els esforços que han fet en matèria de sostenibilitat urbana i que destaquen en la capitalitat verda europea de València es poden agrupar "entorn de 4 eixos temàtics com la infraestructura verda i biodiversitat urbana, la Missió Climàtica, la mobilitat sostenible i recuperació de l'espai públic, i l'Horta i l'alimentació saludable i sostenible, i un eix transversal, que són les aliances i el compromís”. “És un orgull, però també una gran responsabilitat, posicionar-nos com el far de les polítiques verdes a Europa, i més encara al Mediterrani”, ha afegit.

La regidora ha destacat que l'Estratègia urbana València 2030, articulada en línia amb els ODS i els objectius estratègics i específics de l'agenda urbana europea i espanyola, "incorpora el vector de la ciència i la innovació a través del concepte de Missions d'Innovació proposades a escala europea”.

Per a la celebració de València Capital Verda Europea 2024, s'ha incidit en el fet que des del sector públic s'impulsarà la col·laboració publicoprivada, la participació ciutadana, el compromís amb la universitat i, per descomptat, amb els mitjans de comunicació.

També s'ha ressaltat la situació privilegiada de València "entre quatre grans sistemes -el Mediterrani, el riu Túria, l'Albufera i l'Horta- que donen lloc a extraordinaris actius sanitaris i serveis mediambientals, i que han donat forma a la seua la història i l'essència de la seua gent".

"Estem molt orgullosos i contents de pertànyer a aquesta lliga de ciutats verdes europees que pretén impulsar la qualitat de vida a través de la sostenibilitat urbana i reforçant la transició verda i digital", ha conclòs la regidora Llobet.