Barrera deixa d'administrar les seues empreses en el límit del termini d'incompatibilitats

El vicepresident primer de la Generalitat i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, ha deixat de ser el màxim responsable en sis empreses de les quals era administrador, així com d'una setena en la qual era conseller. Segons publica el portal de la Generalitat divendres, el dirigent de Vox va abandonar la seua activitat en aquestes set companyies el 18 de setembre de 2023, un dia abans que vencera el termini de les incompatibilitats.

El Confidencial va publicar a principis de setembre que Barrera estava en el consell d'administració de set empreses familiars en el moment en el qual va prendre possessió del seu càrrec, cosa que era incompatible amb el seu càrrec com a membre de l'executiu autonòmic. En concret, Barrera era administrador de Vicente Barrera Simo SL, Edificaciones Formabil, Basiespai, Clariflor, Naves Industriales Viatora, Borja Barrera Simo i Imporpesca València, i era conseller en Vitivinicola SA.

No obstant això, segons es desprén de la pàgina de la Generalitat, el vicepresident de la Generalitat va deixar el seu càrrec en el consell d'administració de totes aquestes empreses el 18 de setembre, un dia abans que es complira el límit de les incompatibilitats. Segons la llei que regeix els membres del Consell, aquests tenen dos mesos per a presentar una declaració d'activitats i béns i és l'Oficina de Conflicte d'Interessos la que ha de donar una resolució sobre aquest tema.

Barrera, igual que la resta de membres del Consell excepte Carlos Mazón, que ho va fer un dia abans, van assumir el càrrec com a consellers el 19 de juliol, motiu pel qual la seua baixa com a administrador el 18 de setembre va ser en el límit del termini establit en la Llei d'incompatibilitats. En aquesta s'assenyala que "és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, excepte la de diputat de les Corts; també és incompatible amb qualsevol activitat professional o mercantil".

Durant la seua primera compareixença a les Corts, Barrera va mostrar una carpeta i assegurava que havia presentat ja la seua declaració d'activitats i béns davant la Generalitat. Així mateix, va anunciar que ja havia regularitzat la seua situació, cosa que ara es plasma en la fitxa oficial de l'alt càrrec de la Generalitat en la qual, no obstant això, continua sense aparéixer la resolució de compatibilitats que depén del Registre de control de conflictes d'interessos.

El cas és similar al del conseller d'Educació, José Antonio Rovira. Segons va publicar aquest periòdic, Rovira va deixar d'administrar el fons ROJO INVER SL, pel qual Compromís l'ha denunciat a Antifrau, el passat 9 de setembre. Així ho expliquen fonts de Conselleria, que apunten que aquest dia el consell d'administració va votar el canvi, però que no apareix en el registre encara per retards en els tràmits de notaria.