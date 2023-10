Els desnonaments baixen un 32,7 % en el segon trimestre de l'any

El nombre de desnonaments practicats va tornar a experimentar en el segon trimestre de 2023 un descens interanual del 32,7 %, fins a un total de 7.279, segons les dades recollides pel Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en l'informe sobre els efectes de la crisi en els òrgans judicials.

Del total de desnonaments, 5.306 (el 72,9 %) van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'arrendaments urbans (LAU), mentre que 1.497 (el 20,6 %) es van derivar d'execucions hipotecàries. Els 476 restants van obeir a altres causes.

D'acord amb l'informe publicat divendres, els desnonaments derivats d'execucions hipotecàries van experimentar una disminució interanual del 37 %, mentre que els derivats de la Llei d'arrendaments urbans es van reduir en un 32,6 % i els derivats d'altres causes van descendir un 16,2 %.

Catalunya, on més desnonaments es practiquen

Catalunya, amb 2.274 desnonaments --el 31,2 % del total nacional--, va ser la comunitat autònoma en la qual se'n va practicar un major nombre durant el segon trimestre de 2023. La van seguir la Comunitat Valenciana, amb 1.090; Andalusia, amb 1.051, i Madrid, amb 561.

Tenint en compte només els desnonaments conseqüència de procediments derivats de la Llei d'arrendaments urbans, en el primer lloc apareix també Catalunya, amb 1.621, el 30,6 % del total. Per darrere està la Comunitat Valenciana, amb 803; Andalusia, amb 658, i Madrid, amb 492.

Quant als desnonaments derivats d'execucions hipotecàries, Catalunya, amb 415, va ser el territori que va presentar-ne el major nombre, seguida d'Andalusia, amb 316, i la Comunitat Valenciana, amb 251.

L'informe inclou també el nombre de desnonaments sol·licitats als serveis comuns de notificacions i embargaments, encara que amb l'advertiment que aquest servei no existeix en tots els partits judicials, per la qual cosa la dada permet mesurar-ne l'evolució, però no indica els valors absoluts. A més, el fet que un desnonament siga sol·licitat al servei comú no suposa que aquest l'haja executat.

Amb aquestes premisses, les dades disponibles reflecteixen que el nombre de desnonaments sol·licitats als serveis comuns en el segon trimestre de 2023 va ser de 13.516, un 21,1 % menys que en el mateix trimestre de 2022. D'aquests, 6.248 van acabar amb compliment positiu, la qual cosa representa una disminució interanual del 32 %.

Reducció interanual del 17,3 % de les execucions hipotecàries

De l'informe es desprén també que en el segon trimestre de l'any es van presentar 5.161 execucions hipotecàries, un 17,3 % menys que en el mateix període de 2022.

El major nombre es va donar a Andalusia, amb 1.064, un 20,6 % del total nacional. La van seguir Catalunya, amb 1.027; la Comunitat Valenciana, amb 821, i Madrid, amb 567.

No obstant això, si s'atén el nombre d'execucions hipotecàries ingressades en relació amb la població, destaquen la Comunitat Valenciana, amb 15,7 ingressades per cada 100.000 habitants, i Castella-la Manxa, amb 13,4.

La majoria de sentències de clàusules sòl són estimatòries

D'altra banda, l'informe assenyala que en el segon trimestre de 2023 van ingressar en els jutjats especialitzats 21.522 assumptes referits a les clàusules sòl, la qual cosa representa un 2,5 % més que en el mateix trimestre de 2022.

En total, es van resoldre 29.669 assumptes, un 19,9 % menys, i van quedar-ne en tramitació 145.201, la qual cosa va suposar una disminució en un 21,7 %. Es van dictar un total de 24.624 sentències, el 97,4 % de les quals van ser estimatòries.

Uns 800 habitatges ocupats

Quant als judicis verbals possessoris per ocupació il·legal d'habitatges per als casos en els quals els propietaris siguen persones físiques, entitats sense ànim de lucre o entitats públiques posseïdores d'habitatge social, l'informe reflecteix que en el segon trimestre de 2023 van ingressar 797 assumptes d'aquest tipus, un 2,3 % més que l'any anterior.

A Catalunya es va presentar el major nombre de demandes (195), que representen el 24,5 % del total nacional. La van seguir la Comunitat Valenciana, amb 137; Andalusia, amb 130, i Castella-la Manxa i Madrid, amb 57 cadascuna.