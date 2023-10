Els serveis jurídics municipals avalen l'entrada de la Senyera a la catedral el 9 d'Octubre

L'Assessoria Jurídica i la Secretaria General de l'Ajuntament de València han avalat l'entrada de la Senyera a la catedral durant la Processó Cívica del 9 d'Octubre per a celebrar un tedèum. D'aquesta manera es dona llum verda a la decisió de la nova alcaldessa, María José Catalá, de recuperar aquest acte suprimit per l'anterior equip de govern. En la resolució dels serveis jurídics s'admet que el tedèum no està inclòs en el decret pel qual es va declarar la Processó Cívica com a bé d'interés cultural (BIC), però observa que en la memòria històrica d'aquest decret sí que s'indica que es feia una processó religiosa i que aquesta vinculació s'ha mantingut en el temps encara que no siga de manera oficial. A més, és l'Ajuntament de València el que té la capacitat de decidir sobre els aspectes materials i immaterials de la celebració.

Decisions polítiques

La recuperació del tedèum de la catedral en la Processó Cívica del 9 d'Octubre va ser una de les primeres mesures anunciades per María José Catalá després de la tornada del PP a l'alcaldia. L'anterior govern l'havia eliminat al·ludint al caràcter civil de la processó i a la necessitat de representar tota la ciutadania i no sols la catòlica. Aquesta decisió tenia com a suport un decret de 2016 pel qual es declarava BIC la Processó Cívica excloent-ne la parada a la catedral.

Així les coses, la Junta de Govern va encarregar als serveis jurídics municipals que es pronunciaren sobre aquest tema i ho han fet amb un informe en el qual, sense un pronunciament contundent, avalen la decisió de l'alcaldessa.

L'argumentació

En primer lloc constata que el tedèum no forma part de la Processó Cívica tal com es recull en el decret. No hi ha cap dubte sobre aquest tema. Però, a parer seu, "és procedent veure si és possible integrar, almenys de manera implícita, el tedèum dins dels actes" d'aquesta. I en aquesta cerca s'han trobat diverses justificacions. En els antecedents històrics recollits en el decret s'especifica que en les primeres celebracions del 9 d'Octubre "sobreeixia la processó religiosa", i s'hi fa una referència expressa al tedèum: "Històricament, a la catedral ha tingut i encara té lloc (encara que no sempre amb caràcter oficial) la celebració del tedèum o cant d'acció de gràcies a Déu per aquesta celebració".

"D'acord amb això, la redacció permet entendre que el decret no n'exclou la realització dins dels actes de la Processó Cívica (independentment de la seua inclusió expressa dins del bé d'interés cultural), ja que quan diu "i encara té lloc (encara que no sempre amb caràcter oficial)" es possibilita interpretar no sols que actualment "encara té lloc", que és el que diu la literalitat expressa, sinó que a més pot tindre caràcter oficial".

Els serveis jurídics recorden, finalment, que l'Ajuntament de València té la potestat de decidir sobre els aspectes materials i immaterials de la processó, alhora que conviden a dirigir-se a la Generalitat perquè es pronuncie específicament sobre aquest assumpte i, si és el cas, modifique el decret.