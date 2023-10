Habitatge publica les bases del programa d'ajudes al lloguer

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les bases que regulen el Programa d'ajudes al lloguer general de la convocatòria 2023.

L'objectiu de les ajudes és facilitar l'accés a un habitatge o habitació en lloguer o cessió d'ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes per al pagament del lloguer.

Les ajudes es concediran pel termini de dos anys o 24 mensualitats com a màxim, que es correspondran amb les mensualitats reportades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024.

La quantia de l'ajuda rebuda s'ajustarà a la situació socioeconòmica de les persones o unitats de convivència, de manera que si els ingressos són més baixos i amb determinades situacions especials, es podrà rebre un percentatge d'ajuda superior.

Documentació

En aquesta ocasió, s'ha optat per publicar primer les bases de les ajudes, perquè les persones interessades puguen preparar tota la documentació a fi que quan es publique la convocatòria es dispose de tota la documentació completa per a l'obertura del termini de presentació de sol·licituds.

Es recomana a aquelles persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes que preparen la documentació necessària, com el contracte de lloguer i el volant únic o certificat d'empadronament, que s'ha de sol·licitar als respectius ajuntaments, així com recaptar els justificants dels rebuts de lloguer que s'hagen abonat des de gener del 2023.

A partir de l'endemà de la publicació s'iniciarà el termini de sol·licitud i les persones beneficiàries disposaran d'un mes per a formalitzar la seua sol·licitud.

Requisits

L'objecte d'aquesta ajuda és la subvenció del lloguer d'habitatge o habitació que siga la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant i que conste en el contracte d'arrendament.

Un altre dels requisits necessaris és que la suma total de les rendes anuals de les persones convivents siga igual o inferior a 3 vegades l'IPREM; de 4 vegades si es tracta de família nombrosa general, persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme, i de 5 vegades l'IPREM quan es tracte de família nombrosa de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %.

També es tindrà en compte la situació dels grups d'especial atenció com ara les persones afectades per procediments de desnonaments, execució hipotecària o dació en pagament; famílies monoparentals amb fills, o persones que visquen soles i els ingressos de les quals no superen anualment un IPREM; dones víctimes de violència de gènere; joves extutelats; persones exconvictes; afectades per situacions catastròfiques; dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament a càrrec seu.

Les ajudes es concediran als lloguers que no superen el límit del preu del lloguer establit en les bases, que en funció de la localitat on se situe l'habitatge podran variar des de 420 a 770 euros mensuals per a lloguer i cessió d'habitatge i dels 175 als 300 euros per a arrendament o cessió d'habitació.