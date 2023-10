L'Any Sorolla ha suposat un revulsiu per al Museu de Belles Arts de València pel que fa a la seua reordenació. L'obertura de la sala dedicada al pintor ha fet que la direcció de la pinacoteca, amb Pablo González Tornel al capdavant, haja decidit donar protagonisme al segle XIX i principis del XX a l'anomenat edifici Pérez Castiel. Divendres, el museu va fer un pas més en aquest nou relat en inaugurar dues noves sales: la de pintura històrica i costumista i la de pintura social.

En total, aquestes noves incorporacions reuneixen 45 obres, la majoria arriba dels magatzems del museu i algunes procedents de depòsits del Museu del Prado a la pinacoteca valenciana.

González Tornel va presentar divendres aquestes dues noves sales amb la directora general de Patrimoni, Pilar Tebar, que va aplaudir que «s'estiga recuperant el segle XIX, ja que generalment s'havia passat de Velázquez a Goya, només passant per Sorolla. Aquest temps revela la importància de la burgesia valenciana, que compra obra», va dir la també historiadora de l'art.

Glòries d'Espanya i costums

González Tornel va explicar que les 45 obres que s'exhibeixen ja a les dues sales abasten tres seccions que són correlatives en el relat artístic que vol articular el museu. La primera de les noves sales comença amb la pintura d'història, la que fa emergir els concursos nacionals en els quals s'imposa la temàtica de «grans glòries d'Espanya», va dir González Tornel. En aquesta secció de la sala hi ha estampes com la de Jaume I, pintada per Martínez Cubells, que es van «diluint» fins a temàtiques menys concretes. Aquestes van «banalitzant-se» fins a convertir-se en «reflexos d'un present més pròxim». «Són escenes més íntimes, però encara vinculades a la guerra». «L'evolució natural d'aquesta banalització és el costumisme», va explicar González Tornel. Aquesta pintura de «sans costums» mostra dones valencianes, castisses amb mantellina, tempestes o activitats quotidianes. En aquesta secció s'exhibeix el cartell que Joaquim Sorolla va fer per al periòdic Pueblo de Vicente Blasco Ibáñez.

Per a avançar fins a la pintura social, el visitant haurà de pujar una planta més del museu. «Després de l'èxit de Trista herència de Sorolla, la història social es converteix en la manera de mostrar el costumisme». «L'àmbit social és la part més crua de la realitat», segons González Tornel. Aquesta sala alberga títols com La matança dels innocents de Rosario Velasco i algun Fillol, «el màxim representant de la pintura costumista i social». No obstant això, aquesta sala es queda sense el que potser el quadre més cru de Fillol: El sàtir. El llenç se'n va anar del museu valencià l'estiu passat després que el comprara El Prado per 110.000 euros.

Pròximes inauguracions: retrats i paisatges

El relat dels segles XIX i XX del Museu de Belles Arts acaba amb obres relatives a la Guerra Civil, encara que no es quedarà en aquesta nova sala. El director va avançar que fins a final d'any té previst anunciar quatre sales més: dues dedicades al retrat i dues més per al paisatge.