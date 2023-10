Picanya transformarà l'entorn del Mercat amb 1,8 milions

L'Ajuntament de Picanya ha aconseguit una subvenció d'1,5 milions d'euros del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, emmarcada en el Pla de recuperació, transformació i resiliència de la UE i destinada a millorar la competitivitat i modernitzar el sector comercial minorista local, facilitant solucions d'adaptació als nous hàbits de consum, implementant noves tecnologies i altres solucions que milloren la sostenibilitat, l'eficiència energètica i incentiven el reciclatge i la reutilització dels residus generats per l'activitat comercial.

Amb l'obtenció d'aquests fons es podrà abordar una intervenció, pressupostada en més d'1,8 milions, per a transformar l'entorn als mercats (tant el municipal com el no sedentari) mitjançant l'ampliació de l'espai per als vianants de plaça Espanya i carrers adjacents (carrer Mercat). L'execució del projecte es desenvoluparà mitjançant plataforma única, amb la qual cosa es conservarà l'espai per al pas de vehicles.

Accessibilitat

Aquesta transformació permetrà, en la línia d'actuacions ja fetes en altres zones del poble, prioritzar l'ús de l'espai urbà per a les persones amb la millora d'aspectes com la seguretat, la tranquil·litat o l'accessibilitat per a fer d'aquests carrers i places zones més amables, afavorint una major activitat social i comercial.