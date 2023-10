El PSPV lamenta el "menyspreu oficial al valencià" en la seua declaració per al 9 d'Octubre

"Reivindicar l'esperit forjat en l'acord, el respecte i la diversitat" davant dels "atacs a la cultura lliure, el menyspreu oficial al valencià, la ruptura de la unitat contra la violència masclista, el negacionisme institucional de l'emergència climàtica i les reculades en la reputació i la convivència de la societat valenciana". És la reclamació que fa el PSPV en la seua declaració institucional de cara al 9 d'Octubre, presentada divendres a les Corts dins de l'agenda pròpia de la formació per a aquesta festivitat.

Envoltat de diversos diputats del parlament autonòmic i de representants del Congrés i el Senat, el secretari general del partit, Ximo Puig, ha llegit el manifest de la formació de cara a la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana. En aquest, els socialistes consideren "més necessari que mai" exigir a les institucions valencianes que “protegisquen, defensen i impulsen la llengua i la cultura pròpies i que les consideren un patrimoni de tots els valencians i les valencianes”.

El text té una clara crítica cap a l'actual Consell de PP i Vox. Els socialistes mostren la seua "preocupació" pels "atacs a la cultura lliure", el "menyspreu oficial al valencià" o la "ruptura de la unitat contra la violència masclista". D'ací la crida a recuperar "l'esperit forjat en l'acord, el respecte i la diversitat" i la petició de "respecte": "Respecte a la cultura. Respecte al valencià. Respecte a l’Estatut. Respecte a la diversitat. Respecte a les dones. Respecte al planeta. Respecte a la Constitució. I respecte a l'Espanya d'espanyes real".

"El somni de 1238 (quan es va fundar el Regne de València per Jaume I) continua viu, hi ha nous obstacles, però els hem de superar", assenyala la declaració en la qual assenyala que huit segles després dels furs i de les primeres Corts medievals, "i amb la perspectiva que dona el temps, s'ha reafirmat una constant històrica: la voluntat de conviure del poble valencià". "I aquesta voluntat de convivència ha definit el país dels valencians al llarg de la modernitat. Conviure, units, en un marc de drets i llibertats", sentencia el text.

Més enllà de la declaració, però en aquesta mateixa línia, Puig ha lamentat que la política lingüística del Consell és "molt decebedora" i ha afirmat que la marca "l'extrema dreta". En aquest sentit, ha criticat la "falta de respecte institucional a la llengua" per no usar-la (només Salomé Pradas ha parlat en valencià en les compareixences a les Corts), i ha assegurat que és un "arraconament al valencià". "És una falta de respecte institucional a la llengua", ha afegit.

"Una oportunitat"

Puig ha fet una crida a una "Espanya més justa i cohesionada" en la qual totes les cultures i les llengües de l'Estat guanyen normalitat institucional, prestigi públic i estima compartida”. Així mateix, en la declaració institucional el PSPV, fa una crida a la defensa “dels nostres drets com a poble, que cap guerra ni dictadura han pogut esborrar”, i aposta per una reforma territorial d'Espanya “acordada sense pors i amb esperit federal”.

Sobre això, els socialistes valencians s'han mostrat partidaris d'uns pactes autonòmics “basats en la concòrdia entre els territoris, pactats sense egoismes -ni centrals ni perifèrics- i guiats per la generositat i la cooperació que asseguren una Espanya més justa, més solidària i millor cohesionada”: “Per als valencians i les valencianes és l'oportunitat d'assegurar un finançament autonòmic just, garantir l'aigua per sempre i accelerar el corredor mediterrani”, unes necessitats que reforçaran “la cohesió social i territorial i que ens impulsaran cap a noves fronteres de prosperitat”.