"Sentia al 99 % que no em podia quedar en el València"

Carlos Marchena, exfutbolista del València CF i exajudant de Rubén Baraja en el cos tècnic, que, amb molt de patiment, va aconseguir la salvació en l'última jornada de la 22/23, ha tornat a parlar del seu pas per la banqueta de Mestalla.

"Jo sentia al 99 % que no em podia quedar. He d'estar al 120 %. Si no ho sents, és millor fer un pas i ser honestos. Però reconforta molt l'afecte", va dir sobre la seua marxa. "Clar que trobe a faltar la banqueta del VCF. Quan el veus jugar es troba molt a faltar. El treball invisible d'hores a Paterna una mica menys, però la competició sí" va afegir. L'andalús es va confessar en els micròfons d'Onda Esportiva sobre una decisió que havia pres abans d'aconseguir la permanència.

Una vegada fora del València, continua molt pendent de l'equip i del seu amic Baraja, que va renovar com a entrenador. "Al Pipo el vull molt i el tinc a prop. Veig a Baraja molt fort, molt convençut. Molt content perquè està en un lloc on vol estar. Quan tens un equip tan jove passa això, que hi haurà partits millors que uns altres", va afegir.