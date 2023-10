La Diputació duplicarà les ajudes per a les associacions de dones i n'avançarà el pagament

La Diputació de València duplicarà les ajudes a les associacions de dones en matèria d'Igualtat i avançarà el pagament d'aquestes quantitats. Així ho han anunciat aquest matí el president de la institució, Vicent Mompó, i la vicepresidenta i delegada d'Igualtat, Natàlia Enguix, en una trobada amb més d'una desena d'entitats. Així, les subvencions passaran de 80.000 a 180.000 euros en la convocatòria de 2024, amb el pagament del 75 % de l'ajuda en el moment de la concessió. A més, durant la cita s'ha abordat el full de ruta en igualtat per a aquesta legislatura.

L'increment de les ajudes ha sigut una de les novetats exposades en una jornada tècnica que, a més d'avançar el pla de treball en matèria d'Igualtat, ha servit per a escoltar les propostes de les associacions de dones valencianes. "Hem de posar en valor el treball que fan aquestes dones i la professionalitat de les associacions, així com els seus projectes seriosos i útils que dinamitzen la vida als nostres pobles i ciutats i permeten a moltes dones eixir de situacions difícils generant un espai segur", ha dit Enguix, que ha dirigit la trobada amb el cap de servei d'Igualtat, Carlos Santos.

El Consell "parla el nostre idioma" en matèria d'Igualtat

Enguix ha assegurat que les associacions de dones "arriben on no arriba l'Administració pública", i és per això que la Diputació duplicarà el pressupost per a impulsar les iniciatives d'aquests col·lectius, amb un objectiu paral·lel que és "derrocar barreres burocràtiques i facilitar les tramitacions, començant per avançar el pagament d'un percentatge elevat de les subvencions en el moment de la concessió, per a evitar que hi haja descoratjament o que algunes de les iniciatives ni tan sols es presenten pels obstacles del procediment administratiu".

Per la seua banda, el president Mompó ha donat la benvinguda al centenar de dones que han participat en la jornada organitzada per l'Àrea d'Igualtat i ha destacat "la importància de l'associacionisme, que té moltíssim pes com a eix vertebrador del territori a través del teixit social". Vicent Mompó ha insistit en la intenció que té la Diputació "d'escoltar tots els ajuntaments i col·lectius de les nostres comarques i pobles per a conéixer quins són els seus problemes i poder actuar en conseqüència, ajudant-los a resoldre'ls".

En aquest sentit, la vicepresidenta primera, Natalia Enguix, ha deixat clar que "la lluita per la Igualtat i contra la violència de gènere són prioritàries en aquesta institució, i per a això comptem amb la confiança del president i també amb la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que parlen el nostre mateix idioma en matèria d'igualtat i saben molt bé el que és la violència contra les dones". "Tenim molt clar que la prioritat és executar el pressupost del qual disposem, cosa que no s'ha fet en els últims anys; agilitar el pagament de les ajudes i posar en valor el treball que fan aquestes entitats, moltes de les quals gestionen cases d'acollida", ha conclòs Enguix.

En la jornada, on s'han avançat les qüestions tècniques de la nova convocatòria d'ajudes, han participat desenes d'associacions, entre altres la Coordinadora Feminsta, l'Associació d'Empresàries i Professionals, la Federació de Dones Progressistes, Por ti Mujer, Nosotras Deportistas, València Acull, l'Associació per la Coeducació, Alanna i la Federació d'Associacions de Dones Rurals (Fademur).