Israel afirma haver matat dos alts càrrecs de Hamàs en bombardejos aeris

Israel ha matat mitjançant bombardejos aeris dos alts càrrecs de Hamàs, l'organització islamista palestina que va llançar dissabte passat un atac sorpresa des de Gaza, va confirmar aquest dimarts l'oficina de premsa de les Forces Armades israelianes.

Es tracta de Yoad Abu Shmala, ministre d'Economia de la Franja de Gaza i membre de Hamàs, així com Zacaría Abu Maamar, un alt càrrec de la mateixa organització i cap del departament de relacions internes, assenyala un comunicat.

Tots dos van morir durant bombardejos aeris efectuats la nit passada, indica la nota.

"Des del seu càrrec, Abu Shmala manejava el finançament del terrorisme dins i fora de la Franja de Gaza. Havia dirigit diverses operacions contra civils israelians i contra l'estat d'Israel", assegura la nota castrense.

Abu Maamar, per la seua banda, "prenia part en les decisions de l'organització i la planificació de nombroses activitats de terrorisme contra l'estat d'Israel", agrega.

Des d'ahir, Israel ha intensificat la seua campanya de bombardejos aeris contra tota la Franja, colpejant especialment el barri al voltant de la mesquita d'Al Forqan a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja, segons un comunicat de l'exèrcit israelià.

Només dimarts hi va haver cent atacs contra aquesta àrea, que Israel considera "un centre de l'organització terrorista Hamàs, des d'on es llancen les operacions contra Israel", segons aquesta nota.

La zona també va ser bombardejada per vaixells de les Forces Navals israelianes, segons el mateix comunicat.

L'agència palestina Sanad afirma que els tirs de l'artilleria naval han destruït diversos pesquers al port de Khan Yunis.

A més, Israel ha efectuat bombardejos a la zona de Rafah, fronterera amb Egipte, per a destruir un túnel usat per a introduir clandestinament armament i equips a Gaza, agrega el comunicat israelià.

Des del matí han caigut coets llançats des de Gaza en nombroses zones adjacents a la Franja de Gaza i s'ha confirmat la mort de dues persones per impacte de coets (dos treballadors estrangers) a la zona d'Eshkol.

Al migdia també van sonar les alarmes antiaèries al centre d'Israel, cosa que no ha ocorregut des del matí de dilluns, indicant l'arribada de projectils a la perifèria sud de Tel-Aviv, si bé no hi va haver ferits.

Abu Obaida, portaveu de les Brigades Al Qasam, el braç armat de Hamàs, va advertir que a partir de les 17.00 hores començaria un atac massiu amb coets contra la ciutat d'Ascaló, situada a 10 quilòmetres al nord de Gaza.

"En resposta al crim de l'enemic, que obliga el nostre poble a abandonar les seues llars en diverses zones de la Franja de Gaza, donem als habitants d'Ascaló fins a les cinc de la vesprada de hui per a evacuar el lloc. Consideren-se advertits", resa el comunicat de Hamàs.