La Mostra obri una finestra al cinema valencià més independent

Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que enguany se celebra del 19 al 29 d'octubre, rega la ciutat d'estrenes a Espanya de les diferents ribes d'aquesta mar, però també ha servit per a prendre la temperatura de la indústria valenciana. Enguany reforça l'aposta per projectes que tenen en comú el seu caràcter independent i el seu finançament modest, perquè la majoria han sigut duts a terme sense a penes subvencions i ara buscaran donar-se a conéixer a través de la finestra que els ofereix el festival.

Algunes d'aquestes propostes tenen a més un evident caràcter experimental, com és el cas de Halála, en la qual, a partir de la personal reconstrucció de la pel·lícula de culte desapareguda Drakula halála (1921), un cineasta explora el mite del vampir i la seua relació amb la seua imatge al llarg de la història del cinema. Es tracta del nou film-assaig del crític i cineasta Ramón Alfonso, que compta amb còmplices com Julia Casañ, Pepe Sapena i Lluís Rivera.

Ser ficción és un projecte autogestionat i rodat a Sagunt per Àlex Andrés i Emilio Encabo Lucini, que han complit el somni de passar del curt al llargmetratge, perquè primer va tindre una versió de 23 minuts i ara s'ha convertit en una pel·lícula de duració estàndard. Interpretada per un elenc de joves actrius, parteix d'una situació que no desentonaria en el cinema de Hal Hartley: una dona es queda paralitzada cada matí davant de la seua porta abans d'anar a treballar, sense saber que algú l'està observant.

Aquesta selecció de pel·lícules valencianes que alcen la veu des dels marges de la indústria oficial inclou també el documental El hombre que pudo filmar, un recorregut per la trajectòria com a cineasta d'Antonio Llorens, distribuïdor, crític cinematogràfic i assessor de programació de festivals pertanyent a la generació de directors del cinema independent valencià dels setanta. El realitzador és Pedro Uris, còmplice d'aventures cinematogràfiques de Llorens en aquells temps, que ara ha volgut retre-li homenatge.

Dels Max a la pantalla gran

En 2021, Tonet Ferrer guanyava el Premi Max del Públic amb la seua obra La vida empieza hoy, un musical que va servir el valencià per a «sanar les ferides provocades per la mort de sa mare», segons la Mostra. Dos anys després, ell mateix ha dirigit la seua adaptació al cinema, que el festival projectarà per primera vegada davant el públic. Fidel al text original, incorpora cançons de Sidonie o Ariel Rot a una història molt personal, protagonitzada per Aitor Caballer i Pepa Chamorro, i que compta amb intervencions especials del veterà actor Miguel Rellán i de Gemma Palacios, més coneguda com a Esperansa Grasia, la seua personalitat com a influencer.

Finalment, Quan no acaba la nit (Cuando la noche no termina), que arribarà a les sales comercials el 27 d'octubre, és el viatge que proposa el director Óscar Montón fins als anys noranta, en plena efervescència de la ruta del bakalao. Un retrat de tres joves de 18 anys que passen els seus dies esperant que arribe el cap de setmana per a eixir de festa a la recerca de la diversió infinita, una forma d'evasió dels seus problemes quotidians.