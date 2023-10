El Consell cerca inversions en transició energètica per a la Comunitat Valenciana a Brussel·les

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha defensat este dimecres a Brussel·les que la Comunitat Valenciana és una “destinació de referència i pol d’atracció de noves inversions per a la transició energètica”, durant la XXI edició de la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats que se celebra a la capital europea. La representant autonòmica ha assegurat que la Comunitat Valenciana és una terra d’“oportunitats, moderna, acollidora, sostenible i que vol continuar sent un dels motors econòmics d’Espanya i Europa”.

Durant la seua ponència sota el títol “Transició verda i inclusiva a la Comunitat Valenciana: els reptes d’atraure inversions i millorar les capacitats de la força laboral”, la consellera ha destacat l’aposta del Consell per l’equilibri entre el sector de l’automoció i la cura del medi ambient. “El nostre objectiu és aconseguir una transició exitosa del sector de l’automòbil cap a la reducció d’emissions. Un procés que ha de mantindre l’equilibri entre la sostenibilitat ambiental i econòmica, amb una adaptació activa als desafiaments del canvi climàtic”, ha indicat.

Salomé Pradas ha mostrat el compromís de la Generalitat “per a avançar, juntament amb Europa, en el camí de la protecció del medi ambient, al mateix temps que aconseguir més ocupació, competitivitat i inversió”. En esta línia, ha destacat el suport del Consell a iniciatives, com la de British Petrolium, “encaminades a convertir la Comunitat en líder en la producció d’hidrogen verd a gran escala i que serà clau en l’objectiu de descarbonitzar l’economia i mantindre milers d’ocupacions industrials”.

En este sentit, ha allargat la mà a aquelles empreses que ja s’hi han instal·lat, com Ford, a Almussafes, i a les que estan en procés de fer-ho, com Volkswagen-PowerCo, a Sagunt. “Són empreses que aposten per la nostra terra i que ajuden a generar riquesa i ocupació, però que, a més, impulsen la transició energètica, com la gigafactoria de PowerCo, que es proveirà d’energia amb fins a un 30 % d’autoconsum procedent dels parcs fotovoltaics que s’instal·len en el terreny”, ha afegit.

Infraestructures intel·ligents

La implantació d’estes noves empreses —ha continuat la consellera— ha d’anar acompanyada de la modernització, l’adaptació de les infraestructures existents i la creació d’altres de noves. “Apostem per infraestructures que cada vegada siguen més intel·ligents i integrades en l’entorn natural”, ha indicat Pradas, que ha assenyalat que la Generalitat promourà una xarxa de carreteres eficient i el desenvolupament d’infraestructures elèctriques, mantindrà la seua “aposta decidida” pels ports a València, Castelló i Alacant i defensarà l’execució del corredor mediterrani.

A més, ha manifestat el seu suport als hubs logístics, com el de Parc Sagunt, on se situarà la gigafactoria de cel·les de bateries per a vehicles elèctrics del grup Volkswagen. Pradas ha defensat el camí que Europa ha de recórrer “cap a una transició justa i sostenible” en l’àmbit de l’automoció. Un repte que, segons ha explicat, “ha de ser compartit amb altres regions del nostre entorn nacional i europeu per a ser més robustos i eficaços”.