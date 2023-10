El Consell mantindrà la cooperació amb Palestina i enviarà ajuda a Israel

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el Consell proporcionarà ajuda humanitària a Israel per mitjà de diferents ONG que treballen en el terreny, al mateix temps que ha advocat per mantindre la col·laboració amb el poble palestí. “Tota la nostra solidaritat amb el poble israelià i també la col·laboració amb el poble palestí; convé no confondre Hamàs amb el poble palestí, amb el qual la cooperació ha de seguir”, ha indicat este dimecres el cap del Govern valencià.

Així s’ha expressat este dimecres el cap del Consell a Alacant, a preguntes dels mitjans de comunicació per la situació a Israel, després que este dimarts el Ple del Consell aprovara una declaració institucional en la qual expressava la seua “més profunda solidaritat i suport al poble israelià després de l’atemptat terrorista perpetrat per Hamàs dissabte passat”. Sobre aquest tema, Mazón ha assenyalat que des de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, de la qual depén l’Àrea de Cooperació, estan en contacte amb diferents ONG que treballen a Israel per a oferir ajuda humanitària i ha avançat que han posat en marxa un dispositiu amb estes entitats. “La política del Govern de la Generalitat és la cooperació i des del minut zero ens hem posat a la seua disposició. De fet, ja hi ha un grup de treball que està plantejant accions”, ha avançat. Preguntat per quines són eixes accions, el president ha puntualitzat que es tracta d’“ajuda humanitària i de suport”. “Tenim un departament de cooperació que treballa molt bé i desplega en molts racons del món la seua ajuda, sobretot mitjançant les ONG que estan en eixes parts treballant en ajuda humanitària i de cooperació”, ha assenyalat. “Atac de barbàrie extraordinària” En este sentit, ha afegit que, dissabte, la Vicepresidència es va posar en contacte amb organitzacions per a posar-se “a la seua disposició i començar a desenvolupar si és necessari ajuda concreta”. “Un suport extraordinari, perquè tenim mecanismes per a poder posar-los en marxa en qualsevol moment. Estem en valoració ara mateix, amb les mateixes ONG, i la concreció s’està posant en marxa en este moment”, ha expressat. Mazón ha reiterat la seua condemna a un “atac de barbàrie extraordinària”, de les quals encara no es coneixen les conseqüències totals. “Ahir vam conéixer noves víctimes, estem tots molt commoguts amb esta qüestió”, ha lamentat, al mateix temps que ha indicat que fer demagògia amb estes qüestions “és un mal servei als drets humans, a la dignitat i a la realitat del que ocorre”.