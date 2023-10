Els animalistes recorren contra l’arxivament de la seua denúncia pel bou que va caure al buit a Ontinyent

L’Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals (Anpba) ha presentat un recurs contra l’arxivament d’una denúncia en la qual sol·licitava que s’investigara la caiguda d’un bou al buit durant la celebració del bou en corda que va tindre lloc el passat 29 d’abril a Ontinyent. Tal com va publicar Levante-EMV, el 5 de setembre, la Conselleria d’Interior va decidir arxivar l’assumpte, una vegada que els tècnics que van estudiar l’incident van concloure que no va haver-hi elements sancionables en este cas concret i que es va tractar d’“un accident”.

Des de l’entitat animalista fan una cronologia dels fets i recorden que “en la vesprada del 29 d’abril de 2023, en el camí dels Carros d’Ontinyent van soltar, des d’un camió, un bou al qual prèviament havien encordat en este camió, lligant-li les astes per a obligar-lo a recórrer uns certs carrers del municipi”. Així, denuncien que “l’estressat animal, en veure la llum i creure’s lliure, arrossegant la soga darrere d’ell, va emprendre una descontrolada i veloç carrera per la pronunciada costa avall del camí dels Carros, fins a trobar-se un xicotet mur de només 1 metre d’alt, de manera que, sense preveure el fatal desenllaç, va saltar el muret que ell creia que el retornaria a la pau dels seus camps, i, en comptes d’això, es va precipitar al profund buit, de 15 metres d’altura, del llit del riu Clariano”. També comenten que “la caiguda li va produir lesions ja apreciables a simple vista. No obstant això, va haver de suportar tres llargues hores d’insofrible dolor fins que va ser anestesiat per veterinaris que van poder acudir a la crida de l’expert taurí. Després de ser anestesiat en el lloc on va caure, van recollir l’animal amb la pala d’un tractor, el van col·locar en el camió i el van retornar al seu lloc d’origen per a rebre cures veterinàries, malgrat la qual cosa el desventurat animal va entregar la seua vida en la presumpta soledat de la caixa del camió, en la fosca nit que va seguir a l’infaust dia de l’incident”. L’entitat va presentar, després, una denúncia davant de la Generalitat, en la qual demanaven “una investigació i comprovació suficient dels presumptes fets” a fi que es determinara oficialment si en la solta de l’animal va poder haver-hi mesures preventives presumptament insuficients quant a la deguda protecció de l’animal que va acabar morint. Després, es va confirmar que la denúncia havia sigut arxivada, adduint que “estem davant d’un accident singular (no hi ha antecedents sobre este tema)”, a Ontinyent, de salts i caigudes al buit de bous encordats. Ara, han recorregut en alçada l’arxivament de la denúncia, assenyalant que “la investigació va ser clarament insuficient”. Exposen que han pogut documentar “altres ocasions, en anys anteriors, en els quals també es van produir, presumptament, incidents iguals o semblants a Ontinyent. Esdevenen unes noves diligències, o, subsidiàriament, diligències complementàries”, afigen.