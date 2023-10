L’alcalde de Sagunt denuncia pintades homòfobes al costat d’un institut

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha denunciat en les seues xarxes socials l’aparició d’una pintada homòfoba al costat del nou institut de secundària del Port de Sagunt.

L’acció s’ha produït en la calçada, just on el mateix centre havia pintat els colors de la bandera LGTBIQ+ per a defensar la llibertat i el respecte en l’orientació sexual.

Así ha amanecido el paso de cebra con la bandera LGTBIQ+ junto al IES Número 5, que pintó el propio centro.



Lamentablemente para los homófobos e incívicos, nuestra ciudad no va a dar ni un paso atrás. Más educación, más visibilidad y más libertad para ser quienes queramos ser. pic.twitter.com/fXB2hlVQ9W — Darío Moreno Lerga (@dariomlerga) 11 de octubre de 2023

Precisament en este punt, al costat d’un pas de zebra, ha aparegut la frase “Gais no”.

Moreno ha rebutjat este fet i ha deixat clar que “la nostra ciutat no farà ni un pas arrere. Més educació, més visibilitat i més llibertat per a ser els qui vulguem ser”, deia des d’un equip de govern que no va dubtar a crear, al principi d’este mandat, una regidoria LGTBIQ+ per tal de lluitar pels drets d’este col·lectiu.