Les falleres majors de València 2024 visiten Levante-EMV

Les falleres majors de València 2024 han visitat les instal·lacions de Levante-EMV este matí. Quasi sense temps per a descansar, María Estela Arlandis i Marina García han arribat a la redacció per a ser rebudes pel director del diari, José Luis Valencia; el director general de Prensa Ibérica, Enrique Simarro, i Silvia Tomás, directora de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica a València. Allí han contemplat el treball que es realitza des de Levante-EMV al costat de l’especialista en Falles, Moisés Domínguez, i el cap de la secció de València, José Parrilla.

“He dormit quatre hores, encara no m’ho crec... Tinc un bon record de Levante-EMV de quan vaig estar ací de xicoteta fent l’Extra de Falles”, conta María Estela. “La veritat és que tinc moltes ganes de viure l’acte d’esta vesprada. Ja tenim preparat el discurs... Ens estan ajudant les mamàs a preparar-lo”, afig Marina.

Les dues han confessat la il·lusió i les ganes que tenen de viure en primera persona este any. El primer dels actes serà este dimecres a la vesprada, a partir de les 19 hores, amb l’acte de la proclamació. Ambdues podran viure la sensació de pujar les escales de l’ajuntament i ser rebudes per l’alcaldessa de València, María José Catalá. Després de tres mesos de procés, amb la telefonada d’ahir, hui comença el seu recorregut per l’activitat fallera.