El preu de l’habitatge desafia l’euríbor i puja sense fre

El mercat immobiliari a la Comunitat Valenciana està desafiant les pujades de l’euríbor, en augmentar sense fre el preu de l’habitatge. El cost dels pisos ha crescut un 5,9 % en el tercer trimestre respecte al mateix període de l’any passat a la Comunitat Valenciana, malgrat la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, segons revela un informe de la taxadora Gesvalt al qual ha tingut accés Levante-EMV. Els experts alerten que València no està preparada per a cobrir la demanda de treballadors qualificats amb alt poder adquisitiu i reclamen a l’Administració que hi prenga mesures. Respecte al preu del lloguer, la Comunitat Valenciana ha registrat un increment interanual del 13,7 %. L’augment de les rendes a la província de València ha sigut del 14 %.

L’increment dels preus es produeix malgrat la desena pujada consecutiva del preu dels diners que va aprovar al setembre el Banc Central Europeu i que ja donava per feta setmanes abans l’índex hipotecari. La hipoteca mitjana és 162 euros més cara que fa dotze mesos (1.944 euros més a l’any), en passar la quota mensual de 703 euros a 865 euros (en una hipoteca de 145.000 euros a 25 anys). Malgrat la pèrdua de capacitat de compra de les famílies (que s’ha agreujat amb la inflació), els analistes de Gesvalt han constatat pujades generalitzades de preus en les tres províncies valencianes. Alacant lidera els increments, amb una alça del cost dels pisos del 6,5 % (és la tercera província amb una pujada més forta a Espanya) i un preu de 1.396 euros el metre quadrat. València va registrar, en el tercer trimestre, un augment del 4,9 % (amb un preu mitjà del metre quadrat de 1.227 euros), i Castelló, un 2 % (999 euros).

Mercat de lloguer

Respecte al preu del lloguer, la Comunitat Valenciana va sumar un increment interanual del 13,7 % en el tercer trimestre, fins a un preu de 9,95 euros el metre quadrat (quasi mil euros de mitjana per un pis de 100 metres). Per províncies, la que va patir l’increment més gran va ser Alacant (15,5 % i 10,57 euros el metre quadrat), seguida de València (14 % i 10,77 euros) i de Castelló (4,6 % i 8,09 euros).

Els experts alerten que València no està preparada per a cobrir la demanda de treballadors qualificats

Observatori de l’Habitatge

La situació immobiliària és especialment complicada a la capital del Túria. El director de la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, avança que, en el seu pròxim informe, “les notícies no són bones. I no perquè, com a incansables al desànim, els endevins de l’apocalipsi anticipen l’enèsim enfonsament dels preus del mercat, sinó exactament pel contrari. Cal que les administracions actuen ja (ho hem estat advertint des de fa molt temps), no fer-ho podria tindre conseqüències socials gens desitjables”. Cos-Gayón subratlla que la ciutat de València continua captant demanda d’habitatge “tant de treballadors de llocs qualificats com de persones que busquen un futur que no troben al seu país d’origen. La qüestió és si València està preparada per a acollir esta població necessària. La resposta és no. Ni obra nova, ni segona mà, ni lloguer són capaços de satisfer eixa demanda ni en el rang alt ni en el baix”.

Capital del Túria

L’informe de Gesvalt precisa que el preu del metre quadrat més car de compra a València està a l’Eixample (amb un cost mitjà de 2.788 euros), seguit de Ciutat Vella (2.779), el Pla del Real (2.334), Extramurs (2.069) i Camins al Grau (1.950). Respecte al cost del lloguer, Ciutat Vella lidera el preu de les rendes, amb 17,67 euros el metre quadrat al mes (prop de 1.800 euros un pis de 100 metres), seguit de l’Eixample (16,11) i d’Extramurs (13,36).