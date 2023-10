La producció de caqui es duplica en una campanya que augura preus estables

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Caqui Ribera del Xúquer confia que aquest 2023, any en què es compleix el seu vint-i-cinqué aniversari, siga el de la recuperació, després de dues campanyes agrícoles difícils per l’important minvament de les collites. El seu president, Cirilo Arnandis, va reconéixer ahir a Levante-EMV que es preveu una producció que rondarà els 220 milions de quilos, la qual cosa suposa, pràcticament, duplicar els resultats obtinguts en l’exercici anterior.

“Enguany tampoc ens hem deslliurat de les inclemències meteorològiques, ja que hem patit dos episodis de graníssol, però creiem que esta serà la campanya de la recuperació, ja que la producció s’ha normalitzat”, va avançar Arnandis sobre les previsions de la campanya que acaba de començar. El mateix Arnandis va subratllar que el minvament enguany es troba lluny dels valors de l’any anterior, “en el qual es va situar al voltant del 60 %, encara que algunes zones van arribar fins i tot al 70”.

De fet, la menor collita va provocar que el caqui de la Ribera, comarca que concentra la major part de la producció nacional d’esta fruita, no afectara tots els mercats internacionals als quals acostuma a proveir.

Mantindre clients

“Per a nosaltres és molt important mantindre els nostres clients i enguany podrem arribar de nou als mercats als quals no vam arribar l’any passat. És cert que la normalitat ara és diferent de com la véiem fa deu anys, per exemple. Aquelles previsions no es faran realitat”, comentava sobre aquest tema el president de la DO i de la cooperativa de l’Alcúdia, que va afegir: “En el passat, pensàvem que a hores d’ara podríem arribar als 400 milions de quilos, però la veritat és que una producció normal rondaria els 300. Enguany estarem al voltant dels 220”.

La campanya s’ha avançat enguany i es preveu més curta que en anys anteriors. “Estem ja en uns nivells de collita molt elevats i, sobre la base de les previsions, estem segurs que enguany al mercat no li faltarà fruita”, va indicar Arnandis.

Sobre el valor del caqui, el president de la DO va pronosticar una temporada de “preus estables”. La passada, davant de l’escassetat de fruita, va permetre l’increment de les liquidacions en diverses cooperatives de la comarca. No obstant això, Arnandis va qüestionar que l’alça de l’any passat fora beneficiosa: “No és una cosa que compense. Per posar un exemple, a l’Alcúdia vam collir, l’any passat, 14 milions de quilos, lluny dels més de 40 amb els quals treballaríem en una campanya normal. Per molt bé que liquides al soci, no arribes a cobrir les despeses de producció, perquè et falta molta fruita”.

Condicions idònies

El que sembla una realitat és que la Ribera va pel camí de ser l’única regió espanyola que produeix la varietat roig brillant del caqui, a la qual se li ha eliminat l’astringència. El seu èxit li va valdre a la fruita el sobrenom d’“or roig”. Van ser diverses les províncies, andaluses i catalanes, per exemple, que van incorporar el caqui a les seues produccions agrícoles. No obstant això, la situació ara es reverteix. “Algunes zones productores de la resta del país estan desapareixent i és d’esperar que la Ribera es quede en exclusiva la producció del caqui. Al cap i a la fi, és on va nàixer i, per tant, les condicions idònies de terra i clima es donen ací. A més, l’increment de costos per la inflació i l’aparició de plagues fa que en altres llocs siga inviable, ja que no s’aconseguia la productivitat que tenen els nostres arbres”, va concloure Arnandis.