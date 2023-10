El conflicte a Israel comença a impactar en les empreses valencianes

El conflicte entre Israel i Hamàs ja està començant a impactar en algunes de les més de 1.200 empreses valencianes que fan negoci en este país, la qual cosa deixa un escenari cada vegada més preocupant en un mercat que per a l’autonomia representa el principal de venda en la zona i un dels 25 més importants a escala mundial. Així ho reconeixien este dimecres tant des de la patronal empresarial CEV com des de la Cambra de Comerç de Castelló —la més afectada de les tres valencianes per esta situació—, que avisaven de l’amenaça que la situació a Orient Mitjà pot tindre per a l’activitat econòmica i el comerç exterior de les firmes de l’autonomia.

En concret, segons reconeixia ahir el responsable de l’Àrea d’Internacionalització de la cambra castellonenca, Joaquín Andrés, esta guerra ja està “dificultant l’activitat comercial en curs”, provocant que viatges de negoci queden posposats, cosa que “podria demorar algunes negociacions”.

De la ceràmica a l’automòbil

És un horitzó especialment preocupant per al sector ceràmic, una activitat que, com explica la CEV, aglutina prop del 45 % de les exportacions valencianes —entre gener i agost, 82 milions d’euros dels 182 milions totals, segons dades de Cambra València— al país, incidint així “en la ja per si mateix difícil situació que acumula la principal indústria de Castelló”. A això se suma també l’impacte en altres entorns econòmics valencians com els automòbils (15 milions d’euros), les matèries plàstiques (13) o els aparells mecànics (12), així com la inversió procedent de Tel Aviv en tota l’autonomia, que l’any passat va ascendir a 52 milions d’euros.

Per totes estes circumstàncies, Andrés avisava ahir que hi ha “preocupació” sobre com puguen evolucionar els esdeveniments, una línia que també perfilaven des de la CEV, que avisava que si el conflicte “s’allarga i s’estén a la resta de la regió”, l’impacte econòmic podria elevar-se i acréixer “els nivells d’incertesa” tant en l’àmbit valencià i nacional com especialment en l’internacional. Això derivaria en menys inversions i consum i un major “alentiment” econòmic que es traduiria en uns “nivells inferiors d’activitat i ocupació”.

Activitat portuària

I no només això. Perquè la guerra també podria afectar de ple l’activitat del transport marítim entre el port de València i dos dels tres principals emplaçaments marítim d’este país del Mediterrani oriental: els ports de Haifa i Asdod. A més, navilieres que operen en este territori també uneixen el recinte del Grau amb Hadera. Segons constaten les xifres d’activitat de l’exercici 2022 de l’Autoritat Portuària de València (APV), el trànsit amb Israel va ascendir a un total d’1.246.614 tones, de les quals 433.000 tones eren exportacions, i 107.000, importacions. La resta, poc més de 706.000, eren transbords, segons el butlletí de l’APV.

Quant al trànsit de contenidors, Valenciaport aglutina un moviment de 97.274 TEU (unitat de contenidor de vint peus o sis metres de longitud). Construcció, maquinària, automòbils i productes alimentosos són els béns més exportats, així com vins i begudes alcohòliques. Quant a les importacions, els productes químics, els adobs, les fruites i les hortalisses són els productes que més pesen en les importacions des dels molls valencians. El port d’Asdod, a uns 40 quilòmetres al sud de Tel Aviv, al costat de la desembocadura del riu Laquis, ha millorat significativament la seua capacitat de moviment al país.

Fonts portuàries asseguraven també que la mencionada guerra a Orient Mitjà no està afectant el trànsit de vaixells del canal de Suez.