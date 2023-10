Els beneficiaris valencians de les ajudes agràries es redueixen a la meitat en una dècada

Els agricultors i ramaders valencians començaran a rebre les ajudes del pagament únic de la Unió Europea a partir de la setmana que ve. La Conselleria d’Agricultura té previst iniciar el 16 d’octubre el pagament dels poc més de 16,5 milions d’euros corresponents a la bestreta de la sol·licitud única de la política agrària comuna (PAC) 2023, que rebran un total de 20.421 agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana.

El minvament de beneficiaris valencians de la PAC, tal com denuncien les organitzacions agràries, és progressiu des de fa una dècada. En 2013 es van presentar en el territori valencià un total de 91.702 expedients d’ajudes, és a dir, el doble que la xifra actual de beneficiaris, i que, pendent de concretar-se, en 2023 se situa entorn d’unes 42.000 persones. L’enfonsament de sol·licituds es va observant des de 2014 per l’efecte de l’increment del llindar mínim necessari per a rebre pagaments directes (100 euros en 2015, 200 en 2016 i 300 a partir de 2017).

La conselleria que dirigeix José Luis Aguirre indica que el repartiment de 2023 es distribueix de la manera següent: a l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat li corresponen 12.242.198 euros, que reben 20.105 beneficiaris; el pagament redistributiu ascendeix a 4.279.869 euros, que va a 20.421 persones, i el complement a joves agricultors és de 15.423 euros i té, tan sols, 11 beneficiaris.

Pagaments anticipats

La Comissió Europea permet anticipar fins a un màxim del 70 % dels pagaments directes de la PAC, inclosos en la sol·licitud única d’ajuda. Segons el director general de Política Agrària Comuna, Joaquín Gómez, “l’Administració autonòmica ha posat el millor dels seus equips per a transmetre la seguretat que els interessos dels agricultors són una prioritat”.

El departament que dirigeix José Luis Aguirre abona als productors fins al 70 % de les ajudes des del primer dia autoritzat per la Comissió Europea

“En el primer any d’aplicació de l’última reforma de la PAC, amb el sector agrari immers en una crisi derivada de la inflació en el preu dels inputs, les dificultats de comercialització per la situació bèl·lica a Ucraïna i amb la sequera meteorològica dels últims mesos, avançar tots els pagaments possibles de les ajudes de la PAC ha sigut l’objectiu prioritari de la Conselleria”, ha puntualitzat Gómez. Durant les pròximes setmanes, i fins al 30 de novembre, es continuaran efectuant pagaments directes en concepte de bestreta, i, a partir de l’1 de desembre, començarà el pagament del saldo dels pagaments directes, el termini ordinari dels quals finalitzarà el 30 de juny de 2024.

Controls per satèl·lit

Per a vigilar les ajudes, la Conselleria ha augmentat els controls per monitoratge de superfícies (mitjançant la xarxa europea de satèl·lits Sentinel), durant els últims anys. En 2019, 1.500 expedients van ser controlats amb esta metodologia, en 2020 es van elevar a 15.000 (el 30 % de les sol·licituds presentades en esta campanya), en 2021 van ser controlats mitjançant tècniques de monitoratge el 60 % dels expedients d’ajuda de sol·licitud única i, des de l’any 2022, este tipus de control ja s’aplica al 100 % de les sol·licituds úniques que es presenten, segons la Conselleria.