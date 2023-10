L’OCU insta Sanitat a resoldre la falta de pediatres al Centre de Salut de la Coma

La Delegació a València de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) se suma a la reivindicació veïnal que va tindre lloc fa unes setmanes, amb una protesta, per a denunciar l’absència de pediatres, des de maig, al Centre de Salut de la Coma de Paterna, després de no cobrir-se les dues places ara buides arran d’una jubilació i un trasllat dels facultatius anteriors. El principal ens representant dels consumidors adverteix que els pacients han de desplaçar-se fins a 7 quilòmetres a altres localitats, amb les consegüents molèsties i costos associats que comporta el trasllat, i insta la Conselleria de Sanitat a posar-hi remei.

La Conselleria de Sanitat mateixa ha reconegut les dificultats per a contractar professionals de pediatria, per la qual cosa, en el cas concret del consultori de la Coma, s’ha dut a terme una redistribució dels recursos de què disposava este centre, remetent els pacients menors residents a la Coma-Mas del Rosari, Casas Verdes i part de Campolivar i la urbanització de Cruz de Gracia a altres centres de salut de Paterna. “Però això no justifica la suspensió del Servei de Pediatria, que deixa els xiquets sense cita, ni revisions, i que han d’anar fins a un altre centre per a ser atesos, la qual cosa suposa un perjudici per a les famílies i els menors, però també per als professionals afectats, per la consegüent sobrecàrrega de treball”, denuncien des de l’OCU.

Transport gratuït

És per tot això que, després de cinc mesos sense servei de pediatria, l’OCU València exigeix a la Conselleria de Sanitat que adopte mesures immediates a fi de restablir “de manera urgent” el Servei d’Atenció Pediàtrica en el barri, “o com a mínim fixar uns dies mínims de consulta pediàtrica”. De la mateixa manera, “restablir el Servei de Salut Mental Infantil i d’Adult, cobrint les vacances i les baixes dels professionals” o, si és el cas, fixar uns dies mínims de consulta i, finalment, posar a la disposició de les famílies afectades “un transport gratuït per a cobrir els desplaçaments als centres sanitaris derivats”.