Sánchez no descarta telefonar a Puigdemont en la negociació d’investidura

El president del Govern, Pedro Sánchez, no descarta telefonar a Carles Puigdemont en el marc de la investidura del candidat del PSOE. “Estem en plena negociació, estem en plena negociació”, ha insistit Sánchez en un rogle informal amb els periodistes en la recepció del 12 d’Octubre, en ser preguntat sobre si telefonarà a l’expresident de la Generalitat de Catalunya i ara eurodiputat per Junts per Catalunya. El cap de l’executiu en funcions també ha parlat amb Oriol Junqueras, en estes últimes hores, per a negociar la seua investidura.

Els periodistes han preguntat en diverses ocasions si es produirà eixe contacte directe per telèfon i Sánchez no ha volgut aclarir-ho, i ha subratllat que estan en plenes negociacions i que ell “es reuneix i parla amb els grups parlamentaris”. El líder del PSOE ha sigut voluntàriament ambigu amb l’assumpte per estar la negociació oberta completament. En la xarrada al Palau Reial, ha emfatitzat que el que propose el PSOE als grups independentistes catalans serà “constitucional” i ha evitat pronunciar-se sobre la iniciativa de Sumar per a l’amnistia. Sánchez ha recordat que hi ha almenys cinc grups parlamentaris que defensen la mesura de gràcia. En qualsevol cas, el dirigent socialista ha marcat la diferència entre ERC i Junts, ja que amb els primers fa anys que col·labora al Congrés. Després de negociar amb ERC Esta setmana, Sánchez no ha dubtat a trencar el gel amb els independentistes en primera persona. El president, este mateix dimecres, va telefonar al líder d’ERC, Oriol Junqueras, per a intentar lligar la investidura als pressupostos. Malgrat això, va rebre un rotund no dels republicans. “Els vots d’ERC se suen. La investidura és un partit, els pressupostos són un altre partit”, va sentenciar Gabriel Rufián després de reunir-se amb el cap de l’executiu en funcions.