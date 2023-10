Estos són els impostos que baixen a València

L’equip de govern municipal portarà demà a la Junta de Govern Local una primera proposta d’ordenances fiscals que detalla la important rebaixa d’impostos que escometrà el nou equip de govern. Tal com va anunciar en campanya l’alcaldessa de València, María José Catalá, es tracta d’una baixada generalitzada dels impostos municipals que suposarà un minvament d’ingressos d’uns 70 milions d’euros.

El primer impost que es rebaixarà serà el de Béns Immobles (IBI), que serà del 20 % lineal, en passar del 0,723 al 0,578 el coeficient que hi aplica l’Ajuntament. Les famílies nombroses, a més, tindran una bonificació afegida del 60 % per a les de categoria general i del 90 % per a les de categoria especial.

Això suposarà un minvament d’ingressos, o una repercussió positiva en la butxaca del contribuent, segons es mire, de més de 47 milions d’euros.

Vehicles i plusvàlues

També l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica veurà reduït substancialment el seu import, concretament un 8 %. Es tracta, a més, d’una baixada generalitzada per a tota mena de vehicles que deixa sense efecte les pujades aprovades en els anys 2019 i 2020. El minvament d’ingressos per a les arques municipals serà de poc més de 2 milions d’euros.

Pel que fa a les plusvàlues que es paguen per les herències, les noves ordenances fiscals preveuen una bonificació del 95 %. A més, no s’exigirà, com fins ara, convivència amb el mort i altres requisits. El minvament d’ingressos per esta causa serà de 10,6 milions d’euros.

I també es bonificarà un 95 % la transmissió de negocis entre pares i fills.

Finalment, es reduirà un 50 % la taxa de clavegueram, tant en la tarifa de servei com en la tarifa de consum.

La proposta anirà demà a la Junta de Govern Local i, posteriorment, necessitarà ser aprovada per majoria en les comissions i en el ple.