“Cal un protocol específic per a delictes d’odi, estem desemparats”

Desemparat per les institucions. Així se sent la víctima de l’agressió homòfoba ocorreguda el passat 26 d’agost en les festes del Barri del Crist. Jose, nom fictici per a protegir la seua identitat, afirma que encara queda molt de camí per recórrer en la defensa de les víctimes de delictes d’odi, amb coses tan essencials com la falta de protocols específics a la Mancomunitat del Barri del Crist, formada i gestionada per dos municipis, Aldaia i Quart de Poblet, o la defensa jurídica de les víctimes.

“Si bé la Mancomunitat, en la seua Àrea d’Igualtat, sí que disposa d’un protocol, este va dirigit a les víctimes de violència de gènere, però no a la resta de delictes d’odi com ara les agressions per qüestions d’orientació sexual, religió, raça o ideals polítics”, explica.

Un protocol que considera indispensable per a poder saber actuar, encara que, en eixe sentit, reclama una implicació més efectiva per part de les institucions. “Ara es limiten a orientar-te jurídicament. És a dir, t’acompanyen fins al jutjat, però després et solten de la mà i et deixen, si no te’n pots permetre un de privat, amb un advocat d’ofici que manca de la sensibilitat necessària en esta mena de casos”, assenyala.

“Van tardar tres setmanes a telefonar-me”

Per a José, penjar la bandera LGTBI als ajuntaments o fer campanyes de sensibilització “està molt bé, però no serveix de res si després es produeix una agressió homòfoba i els ajuntaments tarden cinc dies a condemnar-la”. I no només això, la víctima afirma que només Compromís es va posar en contacte amb ell per a interessar-se pel seu estat, i que va ser després que el regidor valencianista d’Aldaia, Lluís Albert Granell, reclamara en una comissió la falta d’interés tres setmanes després, quan tant l’alcalde d’Aldaia com l’alcaldessa de Quart li telefonaren per a interessar-se pel seu estat i demanar-li disculpes.

“No vull fer gresca amb això ni demanar explicacions. Agraïsc que m’hagen telefonat i que hagen reconegut que havien d’haver-se posat en contactes abans amb mi. Jo només vull fer públic el meu cas perquè canvien les coses. Que dins de l’Àrea d’Igualtat, que ja té una seu, hi haja un espai concret amb el seu protocol específic de delictes d’odi, a més del de víctimes de violència masclista, que també és molt necessari”, assenyala.